【视频】菲律宾对美增开军事基地，美或在近台地点增加部署

美国/菲律宾

美国与菲律宾2日在马尼拉宣布，双方同意扩大两国2014年签署的《加强防务合作协议》 (EDCA)范围，对美军增加开放四个军事基地。美军在菲律宾军事基地的数字因此将提升至9个。而新增设基地的地点目前尚未公开，但有消息人士认为其中多个基地可能在靠近台湾的地点。

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菲律宾总统小马克斯2日与到访的美国防长举行会谈。双方在会谈后的记者会上，重申美菲同盟的坚固与重要性。美国防长在谈话中特别提到中国在南海的主权声索，称这是些非法声索。

因应中国实力的全方位成长，尤其是军事实力的加强，美国正在印太地区加强与盟友合作，强化在这一地区的军事部署。与美国长期有同盟关系的菲律宾的合作至关重要。

现任总统小费尔南迪-马科斯去年才当选上台，开始调整其前任杜特尔特政府谋求与中国和好的政策。

目前，四个新设美军基地的具体地点尚未对外公布，但法新社2日发自马尼拉的报道引述多个途径的消息指出，新基地可能大部分都设在菲律宾最大岛屿吕宋岛。这也是菲律宾距离台湾最近的地点。美军在这里已经有两处基地。

法新社消息还指出，另一个新设基地可能在菲律宾西部的巴拉望岛，与菲中两国有主权争议的南沙群岛隔海相望。

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