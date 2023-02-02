韩美举行今年首次联合空中演习 美战略武器参演

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自首尔方面消息，韩美两国在双方防长本周会谈结束后实施动员美国战略武器的联合空中演习，以显示美方对韩方提供延伸威慑承诺的执行力。

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据韩联社周四援引韩国国防部的消息，韩美空军前一日实施了2023年首次联合空中演习，并投入美国战略武器。此次演习在该半岛西部海域上空举行，韩国空军F-35A战斗机、美国空军B-1B战略轰炸机、F-22和F-35B战斗机等参演。此次重点在于提升韩美空军的联合作战执行能力和互操作性。

报导指，韩国国防部表示，此次联合空演体现美方强烈应对朝鲜核导威胁，向韩提供强力可靠的延伸威慑的意志和能力。正如韩美领导人和第54次韩美安保会议（SCM）所达成的协议，此次联演体现“美国以适时、协调的方式向韩出动美国战略武器”的承诺，还反映了两国作为“行动同盟”保障国家和国民安全不受朝鲜任何挑衅和威胁的坚定决心。

韩国国防部称，韩美两国将继续提升与美国战略武器对接的联演水平，提高韩国民众对美国延伸威慑承若的信任，进而具备应对朝鲜核导威胁的力量和态势。

此前，韩美防长周二在首尔举行会晤，探讨了加强延伸威慑执行能力等方案。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）当天表示，美方将向韩国调遣更多战略武器。被问及美方将会向韩国出动何种战略武器时，奥斯汀称，美方已向韩方调遣第五代战斗机和“里根”号航母战斗群，并将继续出动更多类似战略武器，进一步加强与韩方的协调沟通。

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