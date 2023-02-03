日中外长举行电话会谈 中方再邀林芳正访华

中日关系

日本外相林芳正2月3日在记者会上表示，他在2月2日与中国外长秦刚举行电话会谈，中方再次邀请林芳正访华。林芳正则对秦刚担任中国外交部部长表示祝贺， 关于他的访华，他说：“我们将继续协调具体时间”。 对于钓鱼岛等两国之间的各种悬案，林芳正指出：“我们将在各层级保持密切沟通，该坚持就要坚持，并强烈要求中方采取负责任的行动。”这是秦刚去年底就任外长后两人首次举行会谈。

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去年11月，岸田文雄首相与中国国家主席习近平时隔约3年首次举行日中首脑面对面的会谈，确认推动双方首脑与部长级对话，两首脑同意安排外相林芳正访华。日中外长的电话会谈约进行了50分钟。

秦刚对日方1月下旬对在长崎县男女岛西海岸沉没的一艘香港注册货船的搜救活动表示谢意， 林芳正表示愿意与秦刚合作，实现两国首脑的共识--构建“建设性、稳定的日中关系”。

据中国外交部称，秦刚表示，中日是一衣带水的近邻，和平共处、友好合作是双方唯一正确选择。双方应以史为鉴，坚守初心，排除干扰，校准航向，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。今年是中日和平友好条约缔结45周年，中方愿与日方以此为契机，共同重温条约精神、履行条约义务，坚持“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要政治共识，深化各领域合作，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅。希望日方继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作，切实以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。双方应坚持战略自主，共同把亚洲发展好、建设好。

中方要求日本政府放宽对来自中国的入境者实施的新冠边境口岸防疫措施，林芳正称将根据中国国内的疫情加以灵活应对。林芳正重申对中国政府船只进入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域、中国和俄罗斯军舰和轰炸机在日本周边开展军事活动以及中国新疆维吾尔自治区状况表示严重关切， 他还指出了台海和平与稳定的重要性，并传达称日本的对华舆论十分严峻，同时要求尽快释放被中国有关部门拘留的日本人。

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