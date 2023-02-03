澳洲总理拟下月访美公布核动力潜艇项目推进细节

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据澳大利亚广播公司2月2日报导，澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）预计将于下个月在美国本土与美国总统拜登和英国首相苏纳克一起详细公布，澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS，又称奥库斯协议）中帮助澳方获得核动力潜艇的方案。这提高了涉及所有三个盟国的潜在新潜艇设计的前景。

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据悉，澳方正在为阿尔巴尼斯的外访计划作准备工作。澳英美届时将宣布通过奥库斯协议替代澳大利亚海军老化的柯林斯级常规动力潜艇，以获得新的核动力潜艇的“最佳途径”。涉及上述三位领导人的活动细节仍未得到公开确认，但外界越来越预计这一发布会将在美国举行，以适应拜登总统的日程安排。

澳大利亚广播公司获悉，发布会的确切日期尚未商定，不过鉴于澳洲联邦议会定于3月第二周以外的所有时间开会，这意味着阿尔巴尼斯可以在3月10日至19日之间外出访问。此前，阿尔巴尼斯已经表示将访问印度，他已被邀请与印度总理莫迪一起观看3月9日开始的印澳板球比赛。

一位熟悉规划讨论的人士透露称：“苏纳克和阿尔巴尼斯都愿意前往参加发布会，但目前美国总统要离开他的国家比较困难”。阿尔巴尼斯还定于4月在悉尼召开四方安全对话（Quad）峰会，欢迎美日印首脑来访。

澳大利亚副总理兼国防部长马勒斯(Richard Marles)本周证实，距离奥库斯的相关宣布是“接近的”，将是一个涉及英国和美国的“真正的三边”解决方案。他告诉记者称：“你将看到的是，当我们最终宣布我们一直与美国和英国合作的最佳途径时”。马勒斯称，“这真的是，是一个真正的三边努力，看到英国和美国都为澳大利亚提供核动力潜艇能力。”

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二向媒体表示，美方在放宽一些技术出口限制方面取得了进展。沙利文说，他“对奥库斯的途径感觉非常好”，这是华盛顿在克服使这笔交易复杂化的监管障碍方面最自信的声明。

沙利文告诉一小群记者说，奥库斯协议“挑战了一些关于美国在不同时代可以或不准备做什么的历史假设”。分析人士指出，鉴于人们担心美国的造船厂没有能力承担更多的工作，两个关键的决定将是潜艇设计的选择和潜艇的建造地点。

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