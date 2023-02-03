美韩空中军演 大秀所有先进战机震慑

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韩国军方3日报告，韩国空军F-35A战斗机、美国空军F-22和F-35B战斗机等第5代隐形战机和美国F-16CM战机等在韩半岛西部海域上空进行了联合空中演习，并称演习旨在提升韩美空军的联合作战执行能力和互操作性，同时展现美国对韩提供协防承诺的决心和能力。

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据韩联今天引述韩国空军3日报告，本月1日韩美在西海上空实施2023年首次联合空中演习。朝鲜日报则称，，B-1B轰炸机等美国战略资产全部出动到韩半岛，实属西海上空罕见的演习。

据该报道，2日，韩国国防部公开了韩美空军1日在西海上空进行联合空中演习的情景。公布的图片下方的2架是韩方的F-35A战斗机，上方2架是美国的B-1B战略轰炸机，左上角远处的2架是美国的F-22战斗机。美国F-35B战斗机也参加了当天的演习。美国三重套装核心战略资产同时出击韩半岛，称是实属罕见。

据韩国国防部特别公开表示，这次演习是在西海上空进行的。此前，美国战略轰炸机等战略资产出动到韩半岛时，因为考虑到中国，多在东海进行演习。在西海上空实施并公开联合军演的事实，也实属罕见。韩国军方消息人士表示：“过去几年来，中国大幅增加了在西海的海空军活动，推进‘西海内海化’，对此，我们知道韩美有意联合进行牵制。”

据称一些评价认为，在韩美国防部长会谈第二天迅速开展对美国战略资产的运用，也是罕见的。有人指出，不仅是牵制中朝威胁，美国还意识到最近韩国国内对“美国的核保护伞可能无法及时施展”的怀疑越来越大，独立核武装的舆论越来越强大。B-1B、F-22和F-35B同时出击韩半岛，也是很罕见的。在军方当局公开的视频和照片中，从美国本土出动的2架B-1B和从冲绳加德纳驻日美军基地出动的F-22以及韩国空军的F-35A，各有2架。美军的F-22和韩国空军的F-35A一起护卫在紧急情况下轰炸朝鲜战略目标的两架B-1B，展示了联合防卫的态势。

朝鲜日报说，联合军演于1日中午前后举行，演习结束后，B-1B并未返回美国本土，而是为了在印度太平洋地区执行轰炸机机动部队（BTF）的任务，飞往了关岛。

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