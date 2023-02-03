菲律宾总统小马科斯下周访日，将会晤岸田文雄

菲律宾/日本/亚洲

自东京方面消息，菲律宾总统小马科斯夫妇将于2月8日至12日对日本进行正式访问。他们在日期间将拜会日本天皇夫妇。小马科斯也将与日本首相岸田文雄等日方官员举行会谈，以进一步深化双边合作。

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此次访问宣布之际，东京和马尼拉正在安排驱逐四名日本嫌疑人，据信他们是日本各地一系列抢劫案的幕后黑手。据日本内阁官房长官松野博一介绍，在下周三开始的为期五天的访问中，小马科斯夫妇预计还将会见德仁天皇和雅子皇后。

松野博一表示，日本希望菲律宾总统的正式访问将有助于深化双边关系。小马科斯在上个月表达了访问东京的愿望。他说，菲律宾与日本和印太地区的其他国家等朋友合作，被视为维护 地区安全的重要组成部分。

日本外务省称：“日本和菲律宾是因历史纽带而联系在一起的海洋邻国，是共享基本价值观的战略伙伴”。日本政府希望小马科斯夫妇的访问“将进一步深化双边合作”。据《南华早报》报导，预计双方将在国防以外的领域签署至少7项协议，包括关于基础设施发展、农业和信息通信技术的协议。也会有人道主义援助和救灾合作方面的协议。

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