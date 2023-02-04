韩国外交官们最喜欢去美国最怕去中国

韩中关系

韩国朝鲜日报文章说：韩国外交官们最喜欢的工作地点是美国，最不想去的国家是中国。而就在十年前，中国还是韩国外交官们争相前往的去处，如今竟沦落到这般田地。

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文章举例说，韩国外交官外派驻外使馆，会发生某一家使馆有多人应聘争夺一个名额的情况。遇到这种情况，能事先协调意见是再好不过的，若结果无法令人满意，就需要召开人事委员会会议投票选出派遣人员，因为该公馆备受欢迎。如果被淘汰将面临被派往“险地”的不利情况，这就需要申请者自行承担。但最近有一件事在外交部内外流传开，落选外交官的去处是中国的某个领事馆。而就在十年前中国还是外交官们争相前往的去处，如今竟沦落到这般田地。

而该事例不过展现了正在外交部蔓延的躲避赴华或“中国恐惧症”的冰山一角。许多人担心被调往中国而有意隐瞒自己精通中文或曾去中国研学的事实，甚至传闻有年轻的事务官得知要被派往中国时宣称：“我干脆休职算了”。像萨德事件一样，每当中国炫耀国力时，韩国人反华情绪随之高涨，对华外交难度升级是造成这种情况的主因。此外，新冠大流行期间，中国不科学的防疫等，使得中国生活环境的吸引力也大不如前。

文章担心：在尹锡悦政府的外交安全部门，称得上是“中国通”的人屈指可数，但到处都是“美国通”，外交长官和次官都与中国相距甚远。曾经努力学习中国与中国打好关系的“中国学校”（外交部中国部门）人丁凋零，韩国当真能够处理好与中国有关的问题令人存疑。

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