印尼轮值东盟主席 计划推动与中国谈判南中国海行为准则

东盟/印度尼西亚/南中国海行为准则

印度尼西亚轮值东南亚联盟组织主席国。就主要推动计划内容，印度尼西亚外交部长表示，印度尼西亚计划加强与中国和其他东南亚国家的谈判，以最终确定有争议的南中国海行为准则。

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东盟10 国区域集团今年由印度尼西亚轮值担任主。印度尼西亚计划加强南海准则谈判。东南亚国家联盟 (ASEAN) 的外交部长会议4日结束时，外交部长蕾特诺·马尔苏迪 (Retno Marsudi) 在雅加达发表讲话称，“东盟对印太地区的看法是讨论的核心，”她说。“我们还讨论了南中国海行为准则COC，各成员承诺尽快完成COC谈判。”

据路透社说，由于一些成员国将与中国的双边关系置于区域共识之上，关于南中国海行为准则的谈判多年来一直停滞不前。该南中国海行为准则是一个旨在帮助解决水道领土和海洋争端的拟议框架。

印度尼西亚外交部长表示，印度尼西亚正准备在今年举办一轮关于“准则”的谈判，第一轮谈判将于 3 月举行。

中国根据其 U 形“九段线”声称对几乎整个南海拥有管辖权，这一边界在 2016 年被海牙常设仲裁法院裁定为没有法律依据。

本周早些时候，菲律宾允许美国更多地进入该国军事基地，部分原因是北京在资源丰富的海域拥有广泛的主权。

而东盟成员国菲律宾、越南、马来西亚和文莱都与中国在战略航道上有重叠主张。

印度尼西亚不是官方声索国，但因在北纳土纳海勘探石油和天然气储量而遭到中国的反对。上个月，印尼派遣一艘军舰前往该地区监视一艘徘徊的中国海警船。

印度尼西亚外交部东盟合作司司长 Sidharto R. Suryodipuro 在活动期间表示，所有东盟成员国和中国同行都将探索“新方法”，以在“准则”上取得进展。他说：“重要的是，所有人都同意这应该是一个可以实施并符合国际法的前景。”

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