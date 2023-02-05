导致台机捷运遭炸弹恐吓的瑞士联邦国会友台小组访团抵台

瑞士

瑞士联邦国会友台小组访问团一行五人5日到10日访问台湾，其中友台小组主席莫里纳及议员阿堤契今天(5日)清晨搭机抵达台湾，两人在桃园机场，低调没有发表谈话，其余三人将陆续抵达。台湾桃园大众捷运公司3日曾接获恐吓讯息，有人不满这个访团访问台湾，扬言要在机场捷运的起点站「台北车站」放炸弹，使这个访团抵达台湾的第一天备受瞩目。

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莫里纳及议员阿堤契今天清晨6时5分搭乘华航班机抵达台湾桃园国际机场，台湾外交部派员接机，但没有发表谈话。

访问团是由瑞士联邦国会友台小组主席社会党议员莫里纳（Fabian Molina）和绿党议员华德尔（Nicolas Walder）共同率领，成员包括瑞士人民党议员尼德吉（Yves Nidegger）、社会党议员阿堤契（Mustafa Atici）和绿党议员波希（Léonore Porchet）。

台湾外交部对瑞士联邦国会友台小组，在疫情后首度筹组跨党派议员团来台访问表达欢迎。访团将会见台湾总统蔡英文、拜会立法院长游锡堃、监察院长陈菊、外交部长吴钊燮等，并分别接受立法院及外交部款宴。

另外，访问团也将拜会卫福部、国发会、陆委会、国科会，并参访新竹科学园区及金门战地遗址，藉此了解台湾发展现况，加强双方在相关议题的交流合作。

台湾外交部表示，华德尔等议员曾分别在瑞士国会提出几项友台议案及政策建议。其中华德尔主导提出的「改善与台湾关系」议案，在2021年以压倒性票数通过，要求联邦委员会必须提交报告，列出在商业、政治、科学及文化面向，可逐步深化与台湾关系的领域，台湾外交部对此表达高度欢迎及肯定。

另外，台湾外交部今天也呼吁东协各国，持续声援民主台湾及关切台海和平稳定，台湾也愿在「新南向政策」良好基础上，持续深化与东协各国的合作关系。

第32届东协外长会议3日到4日在印度尼西亚雅加达召开，各国外长会后发表联合声明，再度对台海情势表达东协关切的立场。

声明指出，东协各国对台海情势近期发展可能影响区域稳定，导致误判情势，引发严重及公开冲突，且造成难以预测的后果，持续表达关切。并表示，东协已准备好扮演建设性角色，透过东协主导机制，防止冲突升高，促进各方和平对话，以守护区域和平稳定及发展。

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