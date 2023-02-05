巴基斯坦前总统穆沙拉夫流亡地逝世

巴基斯坦/穆沙拉夫

巴基斯坦军方5日宣布，巴基斯坦前总统佩尔韦兹-穆沙拉夫在迪拜因长期患病去世，享年79岁。巴基斯坦军方高级官员对穆沙拉夫将军的去世表示诚挚的哀悼。军队新闻办公室发表的一份简短声明说，“愿真主保佑逝者的灵魂，并给予丧亲者力量。”

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据媒体报道，这位四星上将于周日上午在迪拜一家医院去世。

穆沙拉夫是拿破仑和理查德-尼克松的崇拜者，他未经暴力的军事政变推翻了总理纳瓦兹-谢里夫，于2001年接任总统。在9.11事件后美国入侵阿富汗后，穆沙拉夫确立与美国合作与反恐的立场。

穆沙拉夫将巴基斯坦主导为对抗基地恐怖组织的区域堡垒，基地组织的领导人与塔利班结盟，在与阿富汗接壤的部落地区找到了庇护所。穆沙拉夫至少3次逃脱基地组织的暗杀企图。

穆沙拉夫在位执政9年。在他执政期间，巴基斯坦的经济增长起飞，中产阶级扩大，媒体自由化，军队对竞争对手印度也打出了安抚牌。但他的反对者一再谴责他对权力的控制，包括非法将最高法院法官解职，实行紧急状态，以及2007年夏天对伊斯兰堡的红色清真寺血腥袭击。

穆沙拉夫于1943年8月11日在德里出生。1999年10月他推翻了纳瓦兹-谢里夫的文职政府，当时穆沙拉夫是军队的参谋长。佩穆沙拉夫于2001年6月宣布自己为总统。穆沙拉夫在这个穆斯林国家，以抽雪茄、喝威士忌闻名，最初被视为温和派，后来他却采取紧急措施寻求继续执政。他曾经说 "宪法只是一张可以扔掉的纸 "。

穆沙拉夫将军在2007年3月试图罢免首席大法官之前几乎没有遭遇到反对意见，罢黜案引发了全国性的抗议和数月的动乱，但导致实施紧急状态法。2007年12月反对派领导人贝娜齐尔-布托被暗杀后，他在第二年的选举中遭遇溃败。

在他最不受欢迎的时候，在司法部门和投票中获胜的联盟准备对他启动弹劾程序的压力下，他被迫于2008年8月辞职。然后他开始了在伦敦和迪拜之间的奢华的自我流放，部分资金来自于他在世界各地的慷慨激昂的演讲所得。

2013年3月，他结束了多年的流亡生活，酝酿参加巴基斯坦的选举，将国家从经济停滞和塔利班的危险中 "拯救 "出来。但他重返政坛的野心受到了巴基斯坦人的鄙视，并很快被多起诉讼案击碎。他最终没有被允许参加立法选举，而选举则由被他在14年前废黜的纳瓦兹-谢里夫赢得。

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