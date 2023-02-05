德总理称泽连斯基同意不使用西方援乌武器攻击俄罗斯领土

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德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五在受访时表示，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意，西方向乌克兰提供的武器不会被用来攻击俄罗斯领土。

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朔尔茨在接受德国《星期日图片报》专访时提及，自德国陆军总监去年在俄罗斯入侵乌克兰不久后公开警告德国联邦国防军装备严重不良，在过去的近一年里“此后发生了很多事情。就在俄罗斯开始入侵乌克兰之后，我启动了一个1000亿欧元的特别基金，以便联邦国防军在多年的紧缩之后再次得到适当的装备。”

朔尔茨称：“而我们现在将永久地把我们经济产出（GDP）的2%投资于我们的武装部队，因为欧洲的安全形势已经发生了巨大的变化”。他指出：“这对我来说非常重要：联邦国防军是一支确保我们国家安全的强大力量。当涉及到抵御对欧洲北约领土的可能攻击时，联邦国防军凭借其常规作战能力发挥着重要作用。”

就记者提出在向德国军方交付坦克方面所面临的延期问题，朔尔茨表示：“坦克不能像新车那样简单地从经销商处订购，因为这些设备不是放在任何地方随时可以取走的。国家必须与该行业达成长期供应合同，以便制造商投资于永久性生产”。他说：“在购买武器系统时，定制产品较少，但更多的是‘现成’系统——这加快了采购速度。”

针对英国前首相约翰逊日前透露，俄罗斯总统普京曾在电话中威胁过他，记者提问是否也遭受过普京类似的威胁，朔尔茨回答说：“不，普京没有威胁过我或德国。在我们的电话中，我们对乌克兰战争的截然不同的观点变得非常清楚。”

朔尔茨说：“我向普京非常清楚地表明，俄罗斯对这场战争负有全部责任。俄罗斯毫无理由地入侵其邻国，以便占领乌克兰的部分地区或整个国家”。他补充说：“我们不能简单地接受这一点，因为这从根本上违反了欧洲和平秩序。这就是为什么我们在财政上、人道主义上以及在武器上支持乌克兰。”

记者追问“普京称‘德国坦克再次出现’威胁到俄罗斯。豹2坦克的交付是否增加了德国的危险？” 对此，朔尔茨回应指：“他的话是一系列难解的历史比较的一部分，他用这些比较来为他对乌克兰的攻击辩护。但这场战争不能用任何东西来证明。俄罗斯正在对乌克兰发动一场无情的战争。”

朔尔茨补充说：“我们与我们的盟友一起，正在向乌克兰提供作战坦克，以便其能够保卫自己。我们仔细权衡了每一次武器交付，与我们的盟友密切协调，首先是与美国协调。这种联合方式可以防止战争的升级。”

记者问道“在向乌克兰运送武器的问题上，你被指责缺乏勇气和过度拖延。这让你有多烦恼？” 朔尔茨说：“大多数（德国）公民希望他们的联邦总理不会被这种评论所打动。我已经宣过誓，非常认真地对待，可以向他们保证。我们将保持冷静，在未来继续非常谨慎地权衡所有决定。否则就是鲁莽行事，而且极其危险。”

就是否与泽连斯基对西方援助乌克兰的武器只能在乌克兰领土上使用，而不会攻击俄罗斯领土的提问，朔尔茨表示：“对此存在共识”。另就基辅方面希望乌克兰最好能在2024年底加入欧盟的期待，朔尔茨说：“去年夏天，我们将摩尔多瓦和乌克兰作为（欧盟）候选国，这是一个强烈的信号。每个候选国都必须满足成为欧盟成员的必要标准——有法治、民主、尊重人权和打击腐败等问题。” 记者追问“乌克兰没有战争红利？”，朔尔茨说：“加入的要求对每个人都是一样的”。

值得一提的是，乌克兰最高拉达国家安全、国防和情报委员会成员韦尼斯拉夫斯（Fedir Venislavsky）在《星期日图片报》周六发表的专访中称，在俄罗斯发动战争的所有军事设施都是乌克兰的合法军事目标。该议员称：“俄罗斯从其境内攻击乌克兰的和平城市，就像从白俄罗斯一样，俄罗斯储存导弹的地方是合法的军事目标吗？当然，毫无疑问”。

韦尼斯拉夫斯还说：“俄罗斯首都的任何指挥中心都是一个合法的军事目标”。不过，他补充说，是否打击此类目标取决于乌克兰的军事领导人。

韦尼斯拉夫斯还向该报表示，乌克兰需要500至700辆坦克来解放其境内所有被俄罗斯占领的领土。他补充说，乌克兰的盟友已经承诺提供143辆坦克，这不足以结束战争。韦尼斯拉夫斯强调，如果这些坦克在去年夏天抵达乌克兰，乌军可以解放更多的被占领土。

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