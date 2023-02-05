日台执政党将首次举行“外交防务2+2”会议

台湾

据日本共同社5日报道，据相关人士4日透露，日本自民党和台湾执政党民进党拟本月下旬在台湾举行日台执政党间“外交防务2+2”会议，已就此展开协调。会议由双方负责外交和国防的议员参加，计划在23日前后召开。上次是2021年8月在线上召开，此次是第二次，也是首次线下举行。考虑到对台加强军事施压的中国大陆，日台意在加强安全方面的合作。自民党外交小组长堀井岩、国防小组长国场幸之助将访台，与民进党负责人开会。

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共同社报道说：双方还可能就台湾申请加入的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）以及参与世界卫生组织（WHO）等国际机构交换意见。

2021 年 8月 27 日，日本执政党自民党和台湾执政的民进党首次举行外交和国防政策负责人视频会议。 双方就遏制中国在东海和南海的扩张交换了意见。 日方将此视为“执政党版”外长防长磋商（2+2），表示将深化与台湾议会层面的外交。

2021 年的会议是由自民党倡议召开的，自民党外务小组组长佐藤正久、国防小组组长大冢拓出席。 台湾民进党立委（议员）、主要负责外交事务的罗致政和负责国防事务的蔡适应参加会了议。

2022年12月28日，正在台湾访问的自民党干事长世耕弘成在台北总统府会见总统蔡英文。 两人都确认有必要加强日本和台湾在台海问题上的合作，因为中国方面正在使台海局势日益紧张。 作为安全领域对话的框架，他们还同意在日本和台湾执政党的外交和防卫官员之间建立定期的“外交和防务2+2”会议。

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