印度鸡蛋出口供马来西亚之需

RFI原材 / 食品供应

南亚大国印度的鸡蛋出口形势甚好。当前贸易的蓬勃发展主要是得益于市场缺货，尤其是在马来西亚。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周发布上网的最新报道内容之一。法国禽、兔和鱼类养殖技术研究所（ITAVI）介绍，去年11月份，马来西亚突然发现，市场缺少1亿5千多万个鸡蛋。包括饲料涨价和禽流感疫情在内的众多因素造成当前国际市场上鸡蛋供应紧张。此外，在自2023年元旦起已禁止笼养鸡的新西兰，动物保活者发出警告，母鸡不是“生蛋机器”。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月02日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。由于饲料价格上涨，多个国家的小饲养业者缩小生产规模，造成蛋类供应紧俏。印度鸡蛋出口供应亚洲市场，尤其是马来西亚。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Œufs: l'Inde vient au secours de la Malaisie]。换做中文可被译作：[鸡蛋：印度救援马来西亚]。下面是简介以供分享。

- 马来西亚因鸡蛋匮乏向邻国求助 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在这篇法文报道中说，据法国禽、兔和鱼类养殖技术研究所（ITAVI-Institut Technique de l'Aviculture de la Cuniculture et de la Pisciculture）介绍，亚洲国家阿曼、卡塔尔和印度洋中的岛国马尔代夫都是印度鸡蛋的传统买家。但由于动物饲料价格飙升，多个国家的小饲养业者缩小生产规模。马来西亚就是如此情形。​​​​​该国在去年11月突然发现市场上缺少1亿5700万个鸡蛋。

- 新德里给马来西亚紧急供应鸡蛋 -

马来西亚由于国内市场缺货，不得不向邻国印度求助。去年12月就进口了500万个鸡蛋。今年1月份进口量应该是1000万个。2月份则预计为1500万个。由于马来西亚的需求，加上其它内供紧张的国家，促成印度鸡蛋出口量大增。由于去年12月份的统计数据尚未揭晓，已知出口增长了85%。今年1月份，印度鸡蛋出口数量为5000万个，相当于近3000吨。

RFI Image Archive / Nouvelle-Zélande : au grand dam des défenseurs de la cause animale dans le pays qui rappellent que les poules ne doivent pas être considérées comme des « machines à pondre ». (illustration) © RFI / Sixtine LYS

- 印度鸡蛋因出口大增国内也提价 -

在印度国内，鸡蛋也涨价了。因为，在出口增长的大环境下，国内的消费也坚挺。由于通货膨胀，印度也不列外，饲养业者也缩小生产规模。

- 动物保护者说母鸡不是生蛋机器 -

在生产成本上涨的国际大环境下，禽流感也造成了鸡蛋减产。

RFI Image Archive / L'épidémie de grippe aviaire ont fait chuter la disponibilité d'œuf coquille, provoque une «crise de l'oeuf». (illustration) REUTERS - Edgard Garrido / RFI Image Archive

还有新西兰自01月01日开始禁止笼养鸡，造成鸡蛋至少减产10%。本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后还提到，新西兰的动物保护者重申，母鸡不应被视为“生蛋机器”。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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