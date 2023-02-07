朝鲜宣布 "扩大并加强 "军事演习

朝鲜核武

据朝鲜官媒周二（2月7日）的报道，在一次大型阅兵式举行之前，朝鲜军方表示，将扩大和加强军事演习，为 "战争 "做准备。这给承诺是周一在由朝鲜领导人金正恩主持的高层会议上做出的，此前韩国和美国在上周举行了联合空演。

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为战争做准备

据朝鲜官方的朝中社报道，在会议议程上，写有 "不断扩大和加强朝鲜人民军的作战行动和演习（......）以严格完善战争准备"。

同时，据私人卫星图像显示，在2月份的朝鲜全国的庆祝活动之前，首都平壤正在进行 "阅兵式的主要准备工作"。

法新社指出，2月8日，是朝鲜庆祝武装部队成立周年纪念日，2月16日是朝鲜前任领导人，也是金正恩的父亲金正日的生日。

韩国参谋长联席会议周二表示，它正在密切监测平壤军事训练场周围的地区，并补充说，最近几天它看到那里的"人员和车辆急剧增加"。

"红线"

上周，首尔和华盛顿联合举行了战略轰炸机和隐形战斗机的空中演习，此举激怒了平壤，平壤说这种演习可能 "引发全面对抗"。

在美国国防部长奥斯汀和韩国防长宣布加强针对平壤的安全合作之后，这两个盟友展示了武力。

当时，朝鲜外长说，平壤认为空中演习是入侵其领土的预演，首尔和华盛顿加强联合演习的决定已经越过了 "一条极端的红线"。

周一，韩国国防部表示，一个朝鲜气球在周末穿越了韩国的领空，但得出的结论是它没有构成威胁。

韩联社援引官员的话报道说，这个气球被认为是气象气球。国防部也表示已经采取了 "措施"，但没有提供进一步的细节。上周六，华盛顿击落了中国的一个疑似侦察气球，北京方面称这是一个意外进入美国领空的民用飞行器。

加强军队建设

设在首尔的研究机构——韩国国家统一研究院的研究员洪敏说，周一的朝鲜高层会议旨在强调自己为即将到来的联合军事演习和战争做好准备。首尔北朝鲜研究大学教授杨武振补充说，这次会议标志着平壤 "积极加强军事 "的决心。

朝鲜领导人在1月初曾呼吁 "成倍增加朝鲜的核武库"，包括大规模生产战术核武器和开发新的洲际弹道导弹（ICBM）。金正恩还说，朝鲜应该在2023年 "大规模增强军事力量"，以应对 "美国和其他敌对势力举行的、令人不安的军事演习"。

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