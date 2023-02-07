泰国警察敲诈外国游客引起民愤

腐败

台湾女演员安于晴到曼谷度假， 1月3日晚间从朋友的生日聚会出来，坐上出租车。结果碰到警方的检查。曼谷的警察要车上所有的外国乘客出示护照和签证。但是当时谁也没有随身带着证件。 于是警察把安于晴一行人叫下车搜身， 接着发现同车的新加坡青年有三管电子烟。泰国法律禁止电子烟，于是三名乘客被带到派出所，说是＇关两天监禁，不然要付750欧元罚款。安于晴一行人于是付了罚款。

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实际上，安于晴说，她没有电子烟。曼谷警察是把电子烟放到她手上，然后拍照。交钱的时侯，泰国警察避开摄影机，也不开收据。

结果这件事被安于晴在台湾媒体透露出来。泰国警方先是说安于晴喝醉了，语言不通有误会。后来才承认有敲诈行为，于是7名警察被停职。法国世界报今天报道说，泰国的调查人员还到台湾向安于晴取证。

在这件事情产生舆情的同时，一位中国网红女孩把他在1月19日抵达泰国后如何用5分钟时间过边防检查，如何有泰国警方的摩托车为她开路。她在网上说，花360欧元就可以得到这种超级服务。 泰国旅游部门一开始否认有这种服务，结果网民们发现在中国的电子商务网站淘宝上就有在泰国迅速通关的服务。而且这种服务已经提供了10年了。泰国的公共电视的反应是，快速通关让人们对泰国产生怀疑：是不是一切都可以用来做交易。

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