安倍晋三回忆录

安倍晋三回忆录：习近平“强烈现实主义者” 特朗普“拚命想隐藏本性”

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The portrait of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen on the altar during his state funeral at Nippon Budokan in Tokyo, Japan, Tuesday, Sept. 22, 2022. (Franck Robichon/Pool Photo via AP)
The portrait of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen on the altar during his state funeral at Nippon Budokan in Tokyo, Japan, Tuesday, Sept. 22, 2022. (Franck Robichon/Pool Photo via AP) AP - Franck Robichon
作者： 夏榕
6 分钟

2022年7月遭枪杀身亡的日本前首相安倍晋三，其回忆录周三（2月8日）在日本正式发表。书中谈到与多国领导人互动的感受，在安倍眼中，习近平是“强烈现实主义者”；美国前总统特朗普则是“拚命想隐藏本性”。

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安倍2022年7月8日在奈良市辅选站台时遭枪击，虽经紧急送医仍宣告不治，享寿67岁。日本中央公论新社8号发表《安倍晋三回忆录》，收录安倍生前约36小时受访内容，包括跟外国元首间的对话，及在内政方面身为史上最长任期首相的执政秘辛。

据《日本经济新闻》与《产经新闻》报导，安倍谈到中国国家主席习近平时，指对方在2018年前后的会面期间，都会脱稿讲话，相信那是对方愈来愈有权威的象征。

据安倍回忆起，习近平曾说过如果生在美国，应该不会加入美国的共产党，而是加入民主党或共和党。依他之见，习近平不是因为思想信条、而是为了掌握政治权力加入共产党，“是强烈的现实主义者”。

有关日中关系，安倍表示，在处理安保课题的同时，也要在经济层面将中国市场价值变成日本的机会，“这是政治技巧”。

一般认为，安倍执政时跟时任美国总统的特朗普关系良好。但在安倍眼中，特朗普“其实是一个对军事行动抱消极态度的人”，但如果被朝鲜知道此事的话，将不利美方对朝鲜施压，因此，安倍觉得特朗普“拚命想隐藏本性”。

安倍评价特朗普是一个彻底打破常规的人，他通过跟特朗普建立包括“高尔夫外交”在内的关系，并承认自己致力与特朗普交好，目的是为了保护日本利益。他说，如果日本成为特朗普批评的目标，日本将会面对艰难情况，“创造我们能够倾谈的环境是重要的”。

但安倍并未将特朗普理解为西方世界的领袖，“美中问题是贸易平衡、美俄部分则是安全保障，特朗普用双边关系来考量事物”。安倍过去一直主张“希望特朗普以自由世界的领袖行动”。

至于另一位美国前总统奥巴马，安倍说：“我们只谈工作。他是那种难以建立友谊的一种人。”

另外在谈到任内曾举行27次会谈的俄罗斯总统普京时，安倍表示，普京虽然外表看起来冷酷，但却令人意外的直爽。

据出版商中央公论新社表示，回忆录本来预计2022年初发表，但因内容涉及一些敏感议题受安倍本人请托延后。安倍过世后，在获得遗孀安倍昭惠同意后决定出版。

 

 

 

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