安倍晋三回忆录：习近平“强烈现实主义者” 特朗普“拚命想隐藏本性”

安倍晋三回忆录

2022年7月遭枪杀身亡的日本前首相安倍晋三，其回忆录周三（2月8日）在日本正式发表。书中谈到与多国领导人互动的感受，在安倍眼中，习近平是“强烈现实主义者”；美国前总统特朗普则是“拚命想隐藏本性”。

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安倍2022年7月8日在奈良市辅选站台时遭枪击，虽经紧急送医仍宣告不治，享寿67岁。日本中央公论新社8号发表《安倍晋三回忆录》，收录安倍生前约36小时受访内容，包括跟外国元首间的对话，及在内政方面身为史上最长任期首相的执政秘辛。

据《日本经济新闻》与《产经新闻》报导，安倍谈到中国国家主席习近平时，指对方在2018年前后的会面期间，都会脱稿讲话，相信那是对方愈来愈有权威的象征。

据安倍回忆起，习近平曾说过如果生在美国，应该不会加入美国的共产党，而是加入民主党或共和党。依他之见，习近平不是因为思想信条、而是为了掌握政治权力加入共产党，“是强烈的现实主义者”。

有关日中关系，安倍表示，在处理安保课题的同时，也要在经济层面将中国市场价值变成日本的机会，“这是政治技巧”。

一般认为，安倍执政时跟时任美国总统的特朗普关系良好。但在安倍眼中，特朗普“其实是一个对军事行动抱消极态度的人”，但如果被朝鲜知道此事的话，将不利美方对朝鲜施压，因此，安倍觉得特朗普“拚命想隐藏本性”。

安倍评价特朗普是一个彻底打破常规的人，他通过跟特朗普建立包括“高尔夫外交”在内的关系，并承认自己致力与特朗普交好，目的是为了保护日本利益。他说，如果日本成为特朗普批评的目标，日本将会面对艰难情况，“创造我们能够倾谈的环境是重要的”。

但安倍并未将特朗普理解为西方世界的领袖，“美中问题是贸易平衡、美俄部分则是安全保障，特朗普用双边关系来考量事物”。安倍过去一直主张“希望特朗普以自由世界的领袖行动”。

至于另一位美国前总统奥巴马，安倍说：“我们只谈工作。他是那种难以建立友谊的一种人。”

另外在谈到任内曾举行27次会谈的俄罗斯总统普京时，安倍表示，普京虽然外表看起来冷酷，但却令人意外的直爽。

据出版商中央公论新社表示，回忆录本来预计2022年初发表，但因内容涉及一些敏感议题受安倍本人请托延后。安倍过世后，在获得遗孀安倍昭惠同意后决定出版。

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