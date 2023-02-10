一名房地产开发商在伊斯坦布尔机场被抓

土叙地震

亚洲 – 据土耳其阿纳多卢通讯社10日报道，地震重灾区哈塔伊一座13层豪华高楼塌陷，房地产开发商见势不妙，本打算乘机从伊斯坦布尔机场偷偷逃到黑山共和国，结果被发现后遭拘留。同一消息报道说，他随身带着不少现金。

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此前，这座13层高的住宅有250套豪华套房，开发商吹嘘说，这是人间天堂。

阿纳多卢通讯社还报道说，这座豪华公寓倒塌之后，31岁加纳国脚阿特苏（Christian Atsu）被埋在废墟里。

阿特苏现年31岁，曾为英格兰足球超级联赛球队切尔西效力，代表加纳出战2014年世界杯和两届非洲杯。俱乐部发言人穆斯塔法·厄扎特说，俱乐部球探经理塔内尔·瑟武茨据信也被埋在一座坍塌的楼下，同样失联。

虽然希望已经很小，但救援队仍在现场努力寻找幸存者。从这个周一开始，土耳其媒体重笔追究那些偷工减料的房地产开发商。土耳其东南部迪亚巴克尔(Diyarbakir)市已有幸存亲属状告不法开发商。

土耳其司法部长贝基尔.博兹达（Bekir Bozdağ）10日表示：“对倒塌建筑物的调查正在进行中。肇事者将被查明并在法庭上被追究责任。

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