世卫组织总干事抵达叙利亚灾区阿勒颇市

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救灾 – 据官方媒体报道，世界卫生组织总干事谭德塞已抵达叙利亚地震重灾区阿勒颇市。官方通讯社 SANA报道称，谭德塞“抵达阿勒颇机场，与（叙利亚）卫生部长和阿勒颇省长共同视察了一些医院和避难所。”

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阿勒颇位于叙利亚西北部，由叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政府控制。在寒冷的冬天，强震五天后仍有部分儿童获救，可以说是奇迹般的。土耳其大地震连同叙利亚增至24,490人死亡。虽然救人黄金时间过去，但灾区仍然传来好消息；而奥地利救援队宣布，因应灾区治安恶化，暂停搜救行动。

地震发生已经过去了五天，救援人员仍未放弃一丝机会，参与救灾的以色列国防军在东南部卡赫拉曼马拉什，发现一名被困的9岁男童，为他注射药物，以及保暖，在他被困120小时后，成功把他救出。

东南部一名五岁女童，以及两名在瓦砾堆被困128小时及122小时的女子，也成功获救。

不过，救援工作并非一帆风顺，有救援人员搜索一处废墟时，有大量瓦砾堆突然倒塌。

德国救援队早前在哈塔伊救出的一名40岁女子，送院一日后离世。有医生表示，生还者获救48小时内，死亡风险仍然很高。

部分灾区也出现抢掠，有民众擅自进入损毁店舖，取走物品。奥地利军方宣布，由于灾区治安恶化，暂停在土耳其的救援行动。

总统埃尔多安到迪亚巴克尔视察灾区，指土耳其南部数以十万房屋已不再适合居住，会尽快展开重建工作；又指政府已经在灾区实施紧急状态，警告若民众抢掠和绑架，将要承担后果。

至于同样受灾严重的叙利亚，民间人道救援组织白头盔表示，经过108个小时搜救，相信生还机会渺茫，宣布停止搜救行动。

中国灾害防御协会早前亦呼吁，仍未启程的中国救援人员取消或终止行动计划。

多国救援物资，已分别运抵叙利亚及土耳其灾区。世界卫生组织总干事谭德塞带着价值29万美元的救援物资，抵达叙利亚重灾区阿勒颇。

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