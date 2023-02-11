中美太平洋影响争斗：美国拿下一岛国

密克罗尼西亚/美国/中国

美国报告已与密克罗尼西亚联邦签署谅解备忘录 (MoU)，意味着美国现在已经与三个主要的太平洋岛国签署了关于未来援助的谅解备忘录。美国此举正值华盛顿及其盟友国家担心中国在印太地区的军事野心之际。评论分析称，这一共识标志着密克罗尼西亚联邦或将远离中国的轨道。

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据路透社报道，美国与另一个太平洋岛国签署谅解备忘录。美国的声明意味着华盛顿现在已经与三个主要的太平洋岛国签署了关于未来援助的谅解备忘录。美国正在谈判续签合作协议，使美国能够出于防御目的进入太平洋的广阔疆域。

华盛顿表示，上个月与马绍尔群岛和帕劳签署了谅解备忘录，就美国经济援助条款达成共识，但华盛顿没有提供细节。

美国周五的声明说，最新的谅解备忘录确认了“我们密切和持续的伙伴关系，并反映了我们就未来美国向密克罗尼西亚联邦要求的援助水平和类型达成的共识。”声明说：“谅解备忘录的签署是正在进行的自由联合协定谈判的一部分，它证实了两国对建立强大而持久的伙伴关系的共同愿景，这种伙伴关系将继续使两国和整个太平洋地区受益。”

根据 1980 年代首次达成的《自由联合协定》(COFA)，美国在向三个岛国提供经济援助的同时，仍负责保卫这三个岛国。

据路透社说，马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦的 COFA 规定将于 2023 年到期，帕劳将于 2024 年到期。尽管这些岛国仍与华盛顿保持着密切联系，但批评人士警告说，未能最终确定经济援助可能会促使他们向中国寻求资金或增加贸易和旅游业。

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