伊朗纪念革命周年 支持抗议的黑客骇了总统电视讲话

伊朗

伊朗伊斯兰共和国周六举行官方集会纪念伊朗革命 44 周年，但反政府黑客短暂打断了总统易卜拉欣·莱西的电视讲话。总统的电视直播讲话在互联网上被中断了大约一分钟，屏幕上出现了一群反伊朗政府黑客的标志，他们的名字是“Edalat Ali（阿里正义）”。还出现有一个声音高喊“伊斯兰共和国去死”。

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据路透社今天报道称，伊朗纪念革命周年，黑客中断国家电视台报道。伊朗官方纪念伊朗革命 44 周年，莱西的强硬派政府面临着要求他们下台的年轻抗议者提出的最大胆的挑战，但莱西仍然呼吁“受骗的青年”悔改，这样他们才能得到伊朗最高领导人的赦免。

22 岁的阿米尼 Mahsa Amini 于 9 月在该国道德警察的拘禁中死亡后，全国范围内的抗议活动席卷仍然在伊朗。

伊朗安全部队对抗议活动进行致命镇压，这是伊斯兰共和国自 1979 年革命推翻 2500 年君主制以来面临的最强大挑战之一。

作为纪念革命周年大赦的一部分，伊朗当局于周五释放了绝食抗议的被监禁的持不同政见者法哈德·梅萨米和伊朗-法国学者法里巴·阿德尔哈。

稍早最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 发布了一项大赦令，其中包括一些在最近的反政府抗议活动中被捕的囚犯。

据人权组织 HRANA 报告，截至周五，已有 528 名抗议者被杀，其中包括 71 名未成年人。报告说，还有 70 名政府安全人员被打死。据信，多达 19,763 名抗议者被捕。

数周以来，伊朗领导人和官方媒体一直呼吁在星期六的集会上进行投票，以表明反对抗议活动以及支持政府。在周五晚上的伊朗革命周年纪念日晚上，官方媒体展示了烟花作为政府赞助庆祝活动的一部分，人们高呼“Allahu Akbar！（上帝是最伟大的！）”。然而，集会中也可以听到许多人大喊“独裁者去死！” 以及社交媒体上发布的视频中的“伊斯兰共和国之死”。

周六，政府电视台播出了全国各州官方集会的现场录像。在德黑兰，作为官方庆祝活动的一部分，展示了国产反弹道导弹、无人机、反潜巡洋舰和其他军事装备。总统莱西的演讲经常被“美国去死”的口号打断——这是州集会上的标志性口号。人群还高呼“以色列去死”。

路透社说，自 2019 年以来一直入狱的 Adelkhah 是在伊朗被拘留的七名法国国民之一，这是近几个月巴黎和德黑兰之间关系恶化的一个因素。她于 2020 年因国家安全罪名被判处五年徒刑。他们后来将她软禁在家，但在一月份她又回到了监狱。Adelkhah 否认了这些指控。

而梅萨米获释一周前，支持者警告说，他因绝食抗议而面临死亡风险。他于 2018 年因抗议强制戴头巾而被捕。

法国外交部周五应对Adelkhah 获释，呼吁恢复她的自由，“包括如果她愿意，应当允许她返回法国。”

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