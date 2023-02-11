日本防卫大臣与菲律宾防长在日本举行会谈

日本/菲律宾

日本防卫大臣滨田靖一2月10日在日本防卫省与正在日本访问的菲律宾代理国防部长小卡利托·加尔维斯举行了会谈，他们表示欢迎两国政府2月9日签署协议，简化菲律宾武装部队和自卫队在菲律宾开展人道主义和救灾支援训练之际的程序，同意进一步推进防务合作。

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滨田靖一表示：欢迎签署《防卫省与菲律宾国防部关于自卫队在菲人道主义援助和救灾行动的决定》。加尔维斯表示期待在协议的基础上进一步促进自卫队与菲律宾武装部队之间的合作。

以中国的海洋活动为背景，滨田靖一指出：“两国都面临着通过武力单方面改变现状的企图”， 他说：“我希望进一步发展日本与美国及菲律宾之间的合作，以促进该地区的和平与稳定。” 加尔维斯说：“日本是我们最重要的战略伙伴国，希望继续加强我们两国之间的关系。”

双方就俄罗斯侵略乌克兰、东海、南海、朝鲜等地区事务交换了意见。 滨田表示，俄罗斯此次对乌克兰的侵略是动摇包括亚洲在内的国际秩序基础的行径，绝对不能接受。

滨田还指出：“为实现自由开放的印太地区，愿进一步加强与菲律宾的防卫合作与交流。”

此外，根据2020年决定的向菲律宾政府出口预警控制雷达的协议，双方同意进一步推进国防装备和技术合作。

2014年4月，日本制定了《国防装备转让三原则》，在此情况下，菲律宾国防部于2020年与日本三菱电机公司签订合同，向菲律宾供应该公司制造的四台预警控制雷达，并在菲律宾空军相关人士到场的情况下，对其中一台雷达进行了出口前检查。

此外，滨田大臣还对日本新的国家安全保障战略的制定等进行了说明，表明了在新战略下迅速实现包括反击能力在内的防卫能力大幅强化的坚定决心。 加尔维斯赞赏滨田大臣的说明和日本通过制定这些文件时所表现出的透明度，并欢迎日本致力于维护和发展基于法治的自由和开放的国际秩序。

加尔维斯与菲律宾总统小费迪南德·马科斯等2月8日至12日对日本进行访问，希望通过这次访问为两国之间更紧密的安全防卫方面的合作等铺平道路。马科斯在日期间与首相岸田文雄举行了会谈，日本天皇与皇后会见了马科斯总统夫妇。

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