土叙强震增至3万3000死 土国当局逮上百可疑建筑商

豆腐渣居民楼

亚洲 – 土耳其邻近叙利亚边界地区6日发生规模7.8强震，迄今已知两国有3万3000人丧生，数千栋建筑倒塌，民众呼吁当局究责，土耳其政府12日表示已下令逮捕113名涉案房地产开发商等人。

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根据最新统计，土耳其在这次强震至少有2万9605人丧生，邻国叙利亚则有3574人，使得遇难总人数来到3万3179人。

路透社报导，土耳其副总统奥克塔伊（Fuat Oktay）表示，在受震灾影响的10省有数以千计房屋倒塌，政府已列出131名相关嫌犯，并对其中113人发出逮捕令。

他又说：“我们会周密处理此事，直至完成必要司法程序，尤其是针对遭受重大损坏和导致伤亡的建筑物。”

奥克塔伊指出，司法部已在震灾灾区各省设立地震犯罪调查组，查究震灾造成的伤亡。

环境部长库伦（Murat Kurum）表示，根据对超过17万栋建筑物所作评估，灾区有2万4921栋建筑倒塌或严重受损。

土耳其反对党曾指控总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）的政府失职，未严格执行建筑法规，而且滥用自1999年上次大地震以来征收的巨额地震税。地震税的目的原本是要用于协助建筑物加强抗震能力。

国营阿纳多卢新闻社（Anadolu）报导，在灾情严重的阿达那省（Adana），检方对倒塌建物进行调查后已下令逮捕62名相关人士；迪亚巴克尔省（Diyarbakir）检方也下令逮捕33人。

此外，尚勒乌尔法省（Sanliurfa）和奥斯曼尼耶省（Osmaniye）也各有8人和4人被捕，都与据信因为有问题而被强震摧毁的建筑物有关。

据阿纳多卢新闻社报导，警方还在一名地产开发商10日想从伊斯坦堡机场搭机飞往黑山共和国（Montenegro）时将他逮捕，因为他在哈泰省（Hatay）安塔基亚市（Antakya）的建案在地震中倒塌。此人已在次日正式被拘押。

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