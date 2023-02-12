马科斯称难以想象菲律宾可以避免卷入台海冲突

菲律宾/台湾

菲律宾总统小马科斯今天明确说，一旦台海爆发冲突，菲律宾不可能不被卷入。

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据日经新闻今天报道称，小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)说他“难以想象”菲律宾可以避免卷入台湾冲突。他并说，菲律宾与美国和日本加强防务关系的举措并非针对中国。

菲律宾总统小费迪南德·马科斯表示，由于靠近台湾，菲律宾可能会被卷入台湾海峡可能发生的冲突。

小马科斯在结束对日本为期五天的正式访问时说：“我们将被卷入冲突，因为无论是谁……无论哪一方在起作用。”

近年来，台湾地区的紧张局势不断升级，中国定期在台湾附近放飞军用喷气式飞机，不排除武力夺取台湾的可能性。一名美国空军将军最近发布了一份备忘录，指示军官们为 2025 年可能与中国在台湾问题上发生的军事冲突做好准备。

马科斯说，他的家乡位于菲律宾北部的北伊罗戈斯省，距离台湾南部城市高雄只有 40 分钟的航程。“我们觉得我们处在前线，” 他说，如果发生台湾冲突，台湾 15 万菲律宾人的福祉将是他的首要任务。当谈到军事反应时，菲律宾总统说，“嗯，这实际上取决于冲突是如何引爆的。”

马科斯说，菲律宾的外交政策致力于和平，并以国家利益为指导。“所以我们必须看看什么对菲律宾有利。” 他援引“亚洲的中心地位”说，称该地区的未来“由该地区的人决定，而不是由其他外部力量决定。”

他说分歧应该通过外交而非军事方式解决。

菲律宾总统说，“我真诚地相信没有人愿意开战……但我们继续建议和劝告有关各方表现出克制。”

该地区日益紧张的局势促使菲律宾加强与美国以及位于台湾北部的日本的防务关系。美国是马尼拉的唯一条约盟友。

菲律宾总统说，保卫菲律宾在有争议的南中国海的领海是菲律宾加强与美国和日本的安全安排的核心。北京遭指在南海填海造岛并将人工岛军事化以维护中国广泛的海洋主张。

马科斯和日本首相岸田文雄周四同意寻找加强两国防务关系的方法。他们暗示可能达成访问部队协议，这将使日本军队更容易部署在菲律宾进行救灾和军事演习。

马尼拉与华盛顿有现有的部队部署协议，而日本则以观察员身份参加他们的年度军事演习。

据小马科斯说，“访问部队协议”当然正在研究中，并且已经有针对某些领域的提案。马科斯说，“该地区的温度已经慢慢升高。作为回应，我们也必须更加明智地确保我们能正确捍卫我们的主权领土。”

本月初，马科斯准许美国军队进入另外四个菲律宾基地——这是对他的前任杜特尔特的政策转变，杜特尔特与美国保持距离，并与中国建立了更密切的关系。新的潜在敏感地点位于菲律宾北部，靠近台湾和南中国海。扩大基地准入协议是根据 1951 年共同防御条约加强菲律宾和美国联盟并使之现代化的努力的一部分。华盛顿向马尼拉保证，该条约涵盖南中国海，任何对菲律宾船只或飞机的武装袭击都会引发华盛顿的回应。

马科斯说，菲律宾希望菲律宾渔民能够在他们的传统渔场捕鱼。他说，“这些不是迈大步。我们不想挑衅，但......我们认为这将有助于确保南中国海的安全通道。此外，我们正在尽我们所能保护我们的海上领土。”

据该报道，中国是菲律宾最大的贸易伙伴。马科斯上个月访问了北京并会见了中国国家主席习近平，此行产生了价值 228 亿美元的投资承诺。当被问及他是否担心马尼拉与美国和日本的新安全协议可能会破坏中国的投资时，马科斯说：“这些行动都不是针对中国的。”

“现在，我们正在与日本、韩国、澳大利亚等其他国家进行的协调和联合演习，实际上是我们所有人对我们认为该地区紧张局势加剧的回应，“ 他说。马科斯说，“首要利益是继续安全通过南海，”

南海通道相关每年通过价值约 3 万亿美元的贸易。马科斯称，“世界上许多经济体都依赖它。日本，甚至包括中国。这对该地区的所有人来说都非常非常重要。”

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