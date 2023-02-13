日本政府拟在2023财年签署购买美制“战斧”导弹合约

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自东京方面消息，日本政府初步决定2023年度起5年内购买美制“战斧”巡航导弹，预定在2023财年预算案中编列2113亿日圆（约合15.9亿美元）的费用，并在今年度（4月开始）签署概括合约。考虑到中国及朝鲜在快速增强军备，日本政府认为分年度采购会导致应对滞后，因此将加紧配备。

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据共同社13日援引知情人士的话报导，日本政府2023年度预算案中已列入2113亿日元的“战斧”巡航导弹采购费。据相关人士称，日方计划采购可以从日本海上自卫队宙斯盾舰上发射、美国海军也正在引进的最新型“战斧”巡航导弹。预计2026财年开始进行部署，但也在考虑与美方商讨能否提前。

另据《产经新闻》报导，日本防卫大臣滨田靖一并未说明要采购“战斧”导弹的数量，称“如果公开，就会揭示我国的具体防御能力”。不过，从编列的预算金额扣除专用的存放设备费用，估计购买的数量可能约达500枚“战斧”导弹。

日本自卫队计划将“战斧”巡航导弹搭载于神盾舰，当成舰载发射导弹。日本政府除了2023年度预算案将编列购买战斧巡航导弹经费2113亿日元之外，也将另外编列1104亿日元作为神盾舰的改装和教育培训费用。改装经费将分数年内编列。据悉，由于采购费采用跨多个年度还贷的“后年度负担”机制，因此预计2024年度以后的预算中也会列入。

“战斧”巡航导弹多用于精准打击，美军在1991年海湾战争和2003年伊拉克战争等中曾经使用。日本政府去年12月内阁会议敲定的新版《国家安全保障战略》等三份安保文件中写明引进。今年1月，日本首相岸田文雄在与美国总统拜登的会谈中直接告知该导弹的引进计划，获得了拜登的支持。

此外，岸田文雄在周一向媒体发表的视频讲话中提及，就为增加防卫费增税等问题，“知道国民之间存在各种各样的讨论”，并表示在努力取得理解的同时“还将直接从正面采取举措，逐一找出答案”。

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