菲律宾海警队指责中国海警船用 "激光 "瞄准致船员暂时失明

中国/菲律宾/南海主权争议

菲律宾海岸警卫队指责其中国海警2月6号在有争议的南中国海向其一艘船只发射了 "军用激光"

菲律宾海岸警卫队周一（2月13号）指责其中国海警在有争议的南中国海向其一艘船只发射了 "军用激光"，使几名船员“暂时失明”。

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马尼拉在一份声明中说，该事件发生在2月6日，距离菲律宾士兵驻扎的南沙群岛第二托马斯环礁（中国称仁爱礁）约20公里。消息人士说，一艘中国海岸警卫队的船只向菲律宾船只发射了两道绿色的 "军用 "激光，"一度让甲板上的一些船员暂时失明"。这艘中国船只还进行了 "危险的操纵"，驶近了菲律宾船只大约140米的距离。

中国外交部周一表示，菲律宾船只“未经中方许可擅自进入仁爱礁海域”。菲律宾称该地区为西菲律宾海，并于 1999 年故意将一艘海军运输船 BRP Sierra Madre 停靠在仁爱礁，该船仍由菲律宾海军陆战队驻守， 以执行马尼拉对该地区的主权要求。

据马尼拉声明，这艘菲律宾巡逻艇正在为守护海军舰艇的士兵执行 "轮换和补给任务"。 菲律宾海岸警卫队说：“蓄意阻止菲律宾政府船只向 BRP Sierra Madre 号上的军事人员运送食品和物资，这是对菲律宾在西菲律宾海这一地区的主权权利的公然无视和明显侵犯。

中国外交部发言人汪文斌周一称，“中国海警船根据中国国内法和国际法维护了中国主权和海洋秩序，”，但没有具体说明中方采取了什么行动。

据法新社，这是北京和马尼拉之间最新的海上事件，双方在海洋问题上存在分歧，而南海是一个具有丰富能源和渔业资源的战略区域。北京对其几乎全部提出主权声索，但菲律宾以及越南、马来西亚和文莱也有对部分海域的主权诉求。中国一直无视国际法院关于其主张没有法律依据的裁决。

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月3日至5日对中国进行国事访问。两国签署的声明中包括“中菲同意在两国外交部之间就南海问题建立直接沟通渠道，以和平处理争端。”

2月初，美国国防部长对菲律宾访问，华盛顿和马尼拉同意恢复在南中国海的联合巡逻，并公布了一项允许美国军队进入菲律宾的另外四个基地的协议，因为这两个盟友寻求对抗北京在该地区的军事集结。

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