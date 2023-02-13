印度宣布克什米尔发现大锂矿

RFI原材 / 能源转型

亚洲的克什米尔地区发现大型锂矿。印度的一名政府高官高兴地表示，这就能与中国一争高下了。

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据本台法广（RFI）法文网报导，亚洲的克什米尔地区位于青藏高原西端和南亚最北端交接带。来自印度的消息说，克什米尔发现了一个大锂矿，这对新德里而言真是个好消息。南亚大国目前还没有这种资源，其工业之需完全依赖从其它国家进口。然而这种稀有金属是实现能源转型和电池工业发展必不可缺的原材料。

- 印度首次发现锂矿-

本台法广（RFI）驻印度通讯员Côme Bastin2023年02月12日星期天发自班加罗尔（Bangalore）的消息说，这一新发现为印度总理莫迪（Narendra Modi）自给自足的梦想赋予了生命力。尽管，新德里有本土生产的意愿，但它目前所需使用的锂，100%来自国外。主要是澳大利亚、阿根廷和中国。

RFI Image Archive / Matières Premières : la découverte d’un important gisement de lithium dans le Cachemire qui devrait donner corps au rêve d’une Inde autosuffisante du Premier ministre Narendra Modi. Ici, une photo du Premier ministre Narendra Modi. (illustration) AP - Sergei Bobylev / RFI Image Archive

这一新发现是印度地质研究所于日前对外宣布的，并预估锂储量可达600万吨，而且还是高品位的。就此，印度政府的一名部长高兴地表示，这样就能和中国一争高下了。

RFI Image Archive / Matières Premières : l’exploitation de lithium est souvent réalisée en éventrant les sols et avec des produits toxiques. (illustration) AP - Petr David Josek / RFI Image Archive

在2017年至2020年间，印度进口的锂离子电池数量超过10亿个。印度政府保证，想要尽快开发这个锂矿，未来将可以满足印度电动汽车市场30%之需，并会有助于地方上的就业。

- 开发锂矿不利生态 -

本台RFI法文网的这篇报导最后指出，在一片欢喜的氛围中，有部分专家发出警告说，开发这种稀贵金属，需要使用有毒物品，这会破坏土壤。这个锂矿位于喜马拉雅地区。由于建造大坝等基础设施，那里的生态已经很脆弱了。

RFI原材 - 印度传来好消息，克什米尔发现大锂矿。

Desk_Nicolas_13-02-2023_nuit INDE _Papier Matières Première Cachemire - gisement de lithium 尼古拉

另有报导指，亚洲的克什米尔地区在地缘政治上也存在较大争议，目前由印度、巴基斯坦和中国分别控制着一部分。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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