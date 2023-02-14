中国激光照射菲律宾船致伤 总统小马科斯亲召见中国大使抗议

菲律宾/中国/小马科斯/激光照射

菲律宾总统府透露，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（14）日召见了中国驻菲大使黄溪连，针对近期中国海警船的敌意行为表达了严正抗议。菲律宾总统召见外国驻地大使罕见。中国稍早回应菲律宾指控称，中国海警回应专业而无错。

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据自由时报今天引述菲律宾媒体消息报道称，不满中国海警对菲渔民用雷射光，菲律宾总统召中国大使质问。

菲律宾媒体《拉普勒》（Rappler）消息引述菲律宾总统府声明称：“菲律宾总统在今天下午召见中国大使黄溪连，对中国向菲律宾海岸防卫队与菲律宾渔民采取行动越来越频繁和强烈的状况表达严重关切，最近的一次更是对我们的菲律宾海岸防卫队船只使用了军用等级的雷射光”。

据《拉普勒》指出，这是黄溪连第三度被菲律宾政府召见，而前两次仅是被召见到菲律宾外交部。另外这也是菲律宾总统近来首次召见中国大使，前总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）在任内从未召见过中国大使。

据《拉普勒》（Rappler）报称，在外交领域，国家元首召集一国大使是对外国政府最高级别的抗议之一。

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