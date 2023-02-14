拜登据称不久将到访太平洋地区，并举行领导人峰会

太平洋岛国/美国/印太

五个太平洋岛国的领导人2月14日宣布，美国总统拜登（Joe Biden)不久将访问该地区，并举行领导人峰会。基里巴斯、帕劳、瑙鲁、马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦的领导人周一举行会议，并在周二发表联合声明说，他们讨论了“美国总统小约瑟夫·拜登在近期某个时候访问太平洋地区的价值”。

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据路透社报导，上述五个太平洋岛国领导人表示：“各国总统欢迎拜登总统计划对太平洋地区领导人峰会进行访问，并表示全力支持和配合，以确保此次访问取得成功”。美国驻斐济和悉尼的外交使团没有立即回应评论请求。太平洋岛国论坛是由18个国家组成的区域集团，其领导人将于2月24日在斐济举行会议，任何关于拜登访问的邀请都可能由该论坛同意并发出。

自去年年初中国与所罗门群岛签署新的双边安全框架协议后，美国加强了对具有战略意义的太平洋地区的外交和援助，北京试图与10个该地区岛国缔结更广泛的安全和贸易协定，但没有成功。同年9月28日至29日，首届美国-太平洋岛国峰会在华盛顿举行。

据澳大利亚广播公司报导，上述五个太平洋岛国还批准了一项区域协议，该协议应为基里巴斯在去年戏剧性地退出后，正式重新加入太平洋岛国论坛铺平道路。在周二发表的一份联合声明中，帕劳、瑙鲁、密克罗尼西亚联邦、基里巴斯和马绍尔群岛的领导人说，他们“一致对《苏瓦协议》中的关键改革表示满意”。

《苏瓦协议》是在一场破坏性的领导权分裂之后达成的，当时所有五个密克罗尼西亚国家都暂时离开了论坛，基里巴斯只是在今年早些时候斐济新总理兰布卡（Sitiveni Rabuka）访问之后才最终同意重新加入该论坛。《苏瓦协议》赋予密克罗尼西亚挑选下一任太平洋岛国论坛秘书长的权利，而密克罗尼西亚领导人已经同意他们的候选人将来自瑙鲁。同时，基里巴斯将被赋予主办根据该协议建立的新的次区域太平洋岛国论坛办公室的权利。

在一项意外的声明中，上述五国领导人还表示，他们“欢迎拜登总统访问太平洋地区的领导人峰会，并表示全力支持和合作，以确保这次访问的成功”。白宫没有宣布任何即将对该地区进行的访问，尽管自从拜登去年在华盛顿与太平洋地区领导人举行了一次具有里程碑意义的峰会后，人们一直在猜测他将前往该地区访问。

该联合声明似乎表明拜登将出席今年晚些时候在库克群岛举行的太平洋岛国论坛领导人峰会，尽管美国政府没有立即作出回应。密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）发表的另一份声明则略显谨慎，只说领导人们讨论了“美国总统小约瑟夫·拜登在不久的将来访问太平洋地区的价值”。

帕努埃洛指出：“确保美国继续尽可能彻底地与我们的蓝色太平洋大陆重新接触，这对太平洋地区将具有重要意义”。拜登预计将于今年中旬前往澳大利亚悉尼，出席由澳方主办的美日印澳四方安全对话（Quad）峰会。

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