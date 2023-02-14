菲律宾外交抗议中国海警船激光照射菲船只
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菲律宾周二（2月14日）就中国海警船使用激光照射菲律宾海警船的“粗暴”行为正式提出外交抗议，美国周一也发表声明谴责中方这一做法是 "挑衅 "和 "危险"的。这是在中菲双方一系列对抗中最新的一起，加剧了这一争议海域的紧张局势。
菲律宾海岸警卫队在周一的一份声明中说，中国海警船只在中国海上民兵的船只陪同下，2月6日在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）约20公里处向菲律宾船只发射了两道绿色 "军用激光”，导致菲方船员暂时失明。据菲律宾外交部说，已向中国驻马尼拉大使馆提出了正式抗议，谴责 "中国海岸警卫队最近在这些水域对菲律宾船只的侵略活动"。
外交部称，中国船只还发射了 "非法的无线电信号"，并进行了 "危险的演习"，"对菲律宾的国家主权和安全构成了威胁"。
马尼拉表示，这艘菲律宾巡逻艇正在为守护马德雷山号（ Sierra Madre）海军舰艇的士兵执行 "轮换和补给任务"。 遗留自二战时期的马德雷山号于1999年搁浅，后来一直充当用以维系菲律宾对该浅滩控制权的一个前哨。菲律宾海岸警卫队说：中国船只故意阻止菲律宾船只向士兵运送食品和物资，.这是对马尼拉 "在菲律宾西海"拥有主权的公然蔑视和明显侵犯。
菲律宾外交发言人特雷西塔·达萨（Teresita Daza）说："中国的这些侵略性举动令人不安和失望，因为它们是在总统小小费迪南德·马科斯今年1月访华之后发生的”。去年12月，马尼拉曾宣布中菲外交外交即将建立直接沟通，以避免在南海出现 "任何误判和信息误传"。
美国批评中国船只使用军用激光的行为是 "挑衅 "和 "危险的"，并重申美国与其盟友菲律宾站在一起，美国外交发言人普莱斯周一在一份声明中说，中方的这一危险行为"直接威胁到了地区和平与稳定，损害了各方依据国际法在南中国海享有的航行自由权利"。
法新社报道指，这是北京和马尼拉在存在争议的南海最新的冲突事件。 美国的这一声明发表之际，正值美、中间因气球事件相互指责而关系再度紧张，而今年2月，美国与菲律宾签署新的共同防御条约，同意恢复在南中国海的联合巡逻，并增加四个美军在菲律宾基地，扩大美军在菲存在以抗衡北京在该地区的军事实力。
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