菲律宾外交抗议中国海警船激光照射菲船只

南海争端，菲律宾，中国

一艘中国海岸警卫队船只在有争议的南中国海被指向用军用激光器照射一艘菲律宾海警船，导致菲船员暂时失明，（菲律宾海岸警卫队提供照片）

菲律宾周二（2月14日）就中国海警船使用激光照射菲律宾海警船的“粗暴”行为正式提出外交抗议，美国周一也发表声明谴责中方这一做法是 "挑衅 "和 "危险"的。这是在中菲双方一系列对抗中最新的一起，加剧了这一争议海域的紧张局势。

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菲律宾海岸警卫队在周一的一份声明中说，中国海警船只在中国海上民兵的船只陪同下，2月6日在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）约20公里处向菲律宾船只发射了两道绿色 "军用激光”，导致菲方船员暂时失明。据菲律宾外交部说，已向中国驻马尼拉大使馆提出了正式抗议，谴责 "中国海岸警卫队最近在这些水域对菲律宾船只的侵略活动"。

外交部称，中国船只还发射了 "非法的无线电信号"，并进行了 "危险的演习"，"对菲律宾的国家主权和安全构成了威胁"。

马尼拉表示，这艘菲律宾巡逻艇正在为守护马德雷山号（ Sierra Madre）海军舰艇的士兵执行 "轮换和补给任务"。 遗留自二战时期的马德雷山号于1999年搁浅，后来一直充当用以维系菲律宾对该浅滩控制权的一个前哨。菲律宾海岸警卫队说：中国船只故意阻止菲律宾船只向士兵运送食品和物资，.这是对马尼拉 "在菲律宾西海"拥有主权的公然蔑视和明显侵犯。

菲律宾外交发言人特雷西塔·达萨（Teresita Daza）说："中国的这些侵略性举动令人不安和失望，因为它们是在总统小小费迪南德·马科斯今年1月访华之后发生的”。去年12月，马尼拉曾宣布中菲外交外交即将建立直接沟通，以避免在南海出现 "任何误判和信息误传"。

美国批评中国船只使用军用激光的行为是 "挑衅 "和 "危险的"，并重申美国与其盟友菲律宾站在一起，美国外交发言人普莱斯周一在一份声明中说，中方的这一危险行为"直接威胁到了地区和平与稳定，损害了各方依据国际法在南中国海享有的航行自由权利"。

法新社报道指，这是北京和马尼拉在存在争议的南海最新的冲突事件。 美国的这一声明发表之际，正值美、中间因气球事件相互指责而关系再度紧张，而今年2月，美国与菲律宾签署新的共同防御条约，同意恢复在南中国海的联合巡逻，并增加四个美军在菲律宾基地，扩大美军在菲存在以抗衡北京在该地区的军事实力。

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