韩国破例允许称逃避侵乌战争的俄国人申请难民身份

韩国/俄罗斯/乌克兰

韩国一家法院今天授予两名被困在首尔机场数月的俄罗斯国民正式申请难民身份的权利，因此允许他们进入韩国。

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据法新社说，这起案件涉及3名俄罗斯人。这些人的律师出于安全原因要求不透露俄罗斯人的姓名，称他们因拒绝到乌克兰作战而逃离俄罗斯，自10月以来一直被困在韩国仁川国际机场。

他们登陆韩国宣称希望获得庇护，但他们的申请被该韩国当局拒绝。按照韩国法律，外国人逃避军队征兵动员并不是获得难民身份的有效理由，在韩国本身，每个身体健康的男子都必须完成18个月的义务兵役。

韩国的拒绝，促使俄国人将此案告上法庭，他们已经在机场的过境区滞留了几个月。

代表被接受申请难民权利的两名俄罗斯人以及申请被驳回的第三位俄国人的律师说：“我们欢迎法院的决定。” 据律师解释，"他们来到这里是为了避免上前线杀害无辜的人，以及逃避在他们的国家发起的战争中被杀害。他们花了四个月时间才获得申请难民身份的权利。"

律师对第三个俄罗斯人没有获得这一权利感到遗憾。被拒绝的第三人有权对法院判决提出上诉。

这两名俄罗斯人现在可以离开机场，在韩国定居。但获得难民身份的过程可能需要几年时间。

法新社说，尽管韩国是国际难民公约的签署国，但每年只允许少数寻求庇护者进入韩国。

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