日防卫省近年3度发现不明气球入领空 “强烈推测”来自中国

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日本防卫省2月14日发表声明称，其“强烈推测”中国无人侦察气球自2019年以来至少三次进入日本领空。日本防卫大臣滨田靖一当天在记者会上当被问到自卫队的装备能否像美军那样击落气球时，他回答称，当其他国家的气球飞入日本时，“可以使用武器，包括发射空对空导弹”。

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日本防卫省周二发表声明称，“经过对过去在我国领空确认的某些气球状飞行物的进一步分析，包括2019年11月、2020年6月和2021年9月的飞行物，我们得出的结论是，有关气球被强烈推测为中国飞行的无人侦察气球。”

日本防卫省称：“对此，我们已通过外交渠道要求中国政府确认此事的事实，并强烈敦促他们防止今后发生这种情况，并表示外国无人侦察气球等侵犯领空的行为是绝对不可接受的”。

该部门称：“即使气球未经许可进入日本领空，也是侵犯领空的行为，防卫省将继续收集更多信息，并对气球进行更警惕的监测，包括外国政府的无人侦察气球。”

据共同社引述防卫省的信息报导，这三个飞行物于2019年11月在日本西南部的鹿儿岛县被发现，2020年6月和2021年9月份别在东北部的宫城县和青森县被发现。

据《日经新闻》报导，滨田靖一当天在记者会上当被问到自卫队的装备能否像美军那样击落气球时，他回答称，当其他国家的气球飞入日本时，“可以使用武器，包括发射空对空导弹”。

滨田靖一解释说，自卫队军机可以根据《自卫队法》第84条规定的作为驱离领空的“必要措施”，可以使用武器。根据国际法，气球也被认为是飞机。此前，日本内阁官房长官松野博一10日表示：“我们将根据具体情况使用合适的装备。在这种情况下，美军的回应是使用战机发射的空空导弹。”

中国外交部发言人汪文斌在周二的记者会上表示，注意到日媒报道疑似中国气球进入日本领空的案例，“我们要强调的是，希望日方秉持客观公正立场，不追随美方进行炒作”。

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