金正恩携女儿“亮相”邮票 为接班人预做准备？

朝鲜/政局

朝鲜领导人金正恩的女儿金主爱（音译）首度“亮相”邮票。据韩联社14日报道称，朝鲜邮票社当天表示，将于17日发行纪念新型洲际弹道导弹——“火星-17”型发射成功的邮票，并公开其图稿。其中5种印有金正恩和其女儿金主爱（音）合影的图片。此举令外界猜想平壤当局是否为培养接班人预做准备。

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韩联社的报道指出，朝鲜将于17日发行的8种新邮票图稿，图稿主要为去年11月18日金正恩现场指导“火星-17”型新型洲际导弹时拍摄的照片。金主爱亮相其中的5种邮票，均为与金正恩以导弹为背景，或手牵手并排走，或挽着手臂摆拍，或与人民军士兵合影。其余3种中有2种是导弹照片，还有1种是金正恩照片。

以金正恩父女俩为中心的邮票下方还印有装在移动式发射车辆（TEL）上的导弹，并充斥着“向全世界展示不败的核强国威容”“向全世界展示朝鲜的战略力量、绝对力量”“无上光荣属于金正恩同志”等宣传标语。

韩联社说，这是金主爱首次“亮相”邮票，虽然此次主要记录金主爱陪同金正恩现场视察的画面，但近日连连发现朝鲜内部将金主爱偶像化的动向。如金主爱坐骑亮相朝鲜人民军建军阅兵仪式，消息人士称朝鲜要求所有与金主爱重名的居民改名等。

据该报道观察，在阅兵式上，金正恩的胞妹、劳动党副部长金与正则孑然一身站在军人身后，远远迎接金正恩携妻女入场。有分析认为，这显示出她与“白头血统”的嫡系有“距离”。

值得注意的还有，韩国统一部长官权宁世15日就朝鲜聚焦力捧国务委员会委员长金正恩之女金主爱一事表示，他认为，此举意在提前为金家第三、四代接班做准备，巩固以金氏家族“白头血统”为核心的统治体制，但目前尚无任何定论。

据韩联社表示，权宁世是在周三出席国会外交统一委员会全会时，做出上述发言。不过，权宁世对金主爱被钦点为接班人的说法持谨慎态度。他表示，考虑到金正恩春秋正盛、朝鲜体制的父权家长制性质，朝鲜能否指定女接班人，值得商榷。虽然统一部不排除一切可能性，但鉴于受阅军人高喊“誓死保卫白头血统”的口号，朝鲜一系列举措与其说是针对特定人，还不如说是意在强调向金家效忠。

报道又指，对于金正恩的其他子女，权宁世表示，除了金主爱外，金正恩其他子女信息无从证实。就金家老大是儿子的媒体报道，权宁世说，有关说法也有待进一步确认，金正恩是否有儿子无法明确证实。依他认为，有必要继续密切关注朝鲜接班布局有关动向。

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