与王毅会谈 日外相林芳正强调台海和平稳定重要性

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日本外务大臣林芳正2月18日在德国慕尼黑安全会议场边与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅举行了会谈。

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据日本外务省介绍，双方的会谈时长约为50分钟。林芳正在会上对王毅就任新的职务表示祝贺，王毅对此表达谢意。林芳正表示，在俄罗斯侵略乌克兰将近一年的情况下，日中外交当局的负责人在欧洲会面具有很大的意义。他还提出，为了构建“具有建设性和稳定的关系”、为了实现国际社会的和平与稳定，希望在广泛领域与中方进行有益的意见交换。王毅也表示同样的想法。

据日方介绍，林芳正表示，日中关系正面临着许多课题和悬案。对于包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）局势在内的东海、包括与俄罗斯的协作在内中国在日本周边频繁进行军事活动等情况，林芳正再次表示严重关切。同时，林芳正再次明确传达有关以前在日本领空发现有特定气球形状飞行物的日方立场，还指出台湾海峡和平与稳定的重要性。

日方称，林芳正谈及在去年11月的日中首脑会谈上达成一致的经济领域合作的可能性，并指出为此完善必要环境、再度活跃包括青少年交流在内国民交流的重要性。他还再次要求中国在已确立的国际规则下为国际社会作出积极贡献，并强烈要求，尤其在乌克兰局势，中国作为负责任的大国采取行动。

此外，林芳正对朝鲜18日当天发射ICBM级弹道导弹予以强烈谴责。日方称，“双方确认，关于包括北朝鲜绑架日本人问题在内的北朝鲜问题，将继续保持密切协作”。

据日本防卫省稍早发布的消息，当地时间周六下午5点21分前后，朝鲜从平壤近郊发射了一枚洲际弹道导弹（ICBM）级导弹。据推测该导弹飞行约66分钟后，已落入北海道渡岛大岛以西约200公里的日本专属经济区内。

对于日中两国达成一致下周举行“日中安全对话”、“日中外交当局定期磋商”以及“日中经济伙伴关系磋商”，双方表示欢迎，并确认包括首脑、外长级别在内的所有层面继续保持密切沟通。

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