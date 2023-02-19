剑指中国 日美启动大规模离岛军演 反制朝鲜 日美战机拟将联训

日美军演

日美启动近一个月的大规模军事训练，其中一向在美国本土演练的“铁拳”项目，今年首度移师日本举行。据共同社19日报道，此次军演的目的是在与中国相望的南西诸岛，展示水陆两栖作战的联合应对能力。与此同时，据日媒称，日美正协调最快在今天实施日本自卫队战机与美军轰炸机的联合训练，作为对朝鲜试射导弹的回应。

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报道称，日本陆上自卫队和美国海军陆战队18日在鹿儿岛的离岛和冲绳的美军设施等处正式启动了大规模夺回离岛训练。而训练日程据悉定为2月16日至3月12日，自卫队约800人、美军约900人参加。

两国专门部队之间将相互配合，训练如何登陆有敌人的离岛并确认战斗步骤。共同社说，目的是在与中国相望的南西诸岛，展示水陆两栖作战的联合应对能力。

18日在大分县的日出生台演习场，投入美军运输机“鱼鹰”，向媒体相关人士公开了在模拟离岛的演习场训练登陆的情形。参加的部队有陆自离岛防卫专门部队“水陆机动团”和伞兵部队第一空挺团、美国海军陆战队驻扎在冲绳的快速反应部队“第31海军陆战队远征部队”（31MEU）。

日方为了提高离岛防卫能力，把在美国本土实施的俗称“铁拳”的训练，从此次起转移到了日本。特点是在平时没有自卫队据点的鹿儿岛县德之岛和喜界岛、冲绳县的多个美军设施内实施。预计喜界岛将由自卫队单独进行训练。

另外，使用的驻冲绳美军设施包括，与普天间机场搬迁目的地名护市边野古沿岸相邻的施瓦布军营近海、汉森军营（金武町等处）、金武蓝色海滩训练场（金武町），以及作为靶场的入砂岛（渡名喜村）。

朝鲜射弹 日美战机轰炸机计划联合训练反制

与此同时，日本富士新闻网报导，作为对朝鲜试射洲际弹道导弹（ICBM）的回应，日美正协调最快今天实施日本自卫队战机与美军轰炸机的联合训练。

平壤当局今天表示，前一天的“突发试射演习”中测试了一枚火星-15（Hwasong-15）洲际弹道导弹，证明朝鲜已准备好对敌对势力进行“机动且强大的反击”。

据富士新闻网表示，从多名相关人士得知日美政府正协调由航空自卫队战机与美军轰炸机进行联合训练，会在确认气象条件的同时，预料最快今天下午在日本附近空域实施。

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