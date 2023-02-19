日韩外长会谈：争取早日解决双边关切问题

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日韩两国外长2月18日在德国慕尼黑安全会议期间举行了场边会谈，就二战时期被日强征朝鲜半岛劳工受害者赔偿问题的解决方案等议题进行讨论。双方还强烈谴责朝鲜当天稍早试射的洲际弹道导弹落入日本专属经济区，并同意加强韩日、韩美日安全合作。

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日韩外长周六的会谈进行了约35分钟。就二战中被日强征劳工受害者索赔问题，被判处提供赔偿的三菱重工和日本制铁（原新日铁住金）是否参与赔偿基金集资和日方有诚意的道歉成为会谈核心争议焦点。韩日副外长本月13日在美国华盛顿举行了2个半小时的会谈，但对上述问题仍存在分歧。

据韩联社报导，朴振在会谈后接受记者采访时表示，韩方已就相关争议言无不尽，并敦促日方作出政治决断拿出诚意。在会谈前，朴振也曾指出，这是和林芳正的第五次会谈，其间双方坦诚交流了很多意见，韩方将敦促日方拿出诚意。

朴振提及，日本虽也需考虑内部政治环境，将作出何种政治决定不得而知，但韩方有义务告知日方为了直面历史、走向未来，何为真正站在受害者角度思考的方向。韩方也一直如此与日方沟通。

据日本外务省介绍，鉴于两国领导人在去年11月举行的日韩首脑会谈上重申争取早日解决这一双边关切问题，日本外相林芳正和韩国外长朴振在会上就包括朝鲜半岛前劳工问题在内的整体双边关系交换了意见。

日方指，两位部长同意继续保持两国各级外交机构之间的密切沟通，争取早日解决所关切的问题，以恢复良好的日韩关系。此外，双方一致认为，日韩两国在处理国际社会的各种问题上进行合作非常重要。

林芳正和朴振重申，“他们将继续在日本和韩国之间，以及日本、韩国和美国之间密切合作，加强该地区的威慑力，包括三国之间的安全合作和在联合国安理会的反应，以按照联合国安理会决议实现朝鲜的完全无核化。”

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