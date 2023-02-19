韩美实施联合空演，应对朝鲜发射洲际弹道导弹

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据韩国联合参谋本部（联参）和驻韩美军介绍，2月19日，韩美为应对朝鲜18日发射洲际弹道导弹（ICBM）于当天在韩半岛上空实施了联合空演，并投入美国战略武器。

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联合空演以韩国空军F-35A和F-15K战斗机、美国空军F-16战斗机为进入韩国防空识别区的美军B-1B“枪骑兵”战略轰炸机进行护航并实施联合编队飞行的方式进行。10余架两国战斗机参演，这些战机从半岛西部海域穿越南部地区飞往东部海域。

据韩联社报导，联参表示，此次演习通过及时迅速调遣美国延伸威慑战斗力，展现了韩美同盟依据压倒性战力的联防能力和态势。此次演习提升了联合作战执行能力，并确认了美国落实对韩半岛提供防御和延伸威慑的承诺。当天的演习旨在应对朝鲜前一天发射“火星-15”型洲际弹道导弹。

朝鲜在当地时间周六下午5时22分许在平壤顺安一带向半岛东部海域发射1枚远程弹道导弹。据朝中社报导，该导弹飞至最大高度5768.5千米，飞行距离989公里。朝鲜最高领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正当天还发表谈话称，朝方将密切关注敌方的一举一动，并以强有力的压倒性力量一一应对敌方的敌对行为。

同日，美国印太司令部发表声明表示：“美国谴责这些行动，并呼吁朝鲜不要再有任何非法和破坏稳定的行为。虽然我们评估这一事件没有对美国人员、或领土、或我们的盟友构成直接威胁，但我们将继续监测这一局势。美国对保卫韩国和日本的承诺仍然是铁打般的。”

韩美日外长周六在德国慕尼黑安全会议场边举行三方会谈，就朝方的这一最新挑衅行为加以谴责。韩国外交部长朴振借此机会向媒体表示：“我国政府最强烈地谴责朝鲜今天的远程弹道导弹发射。这是一个严重的挑衅行为，违反了联合国安理会的多项决议，使韩半岛、该地区和其他地区的紧张局势升级。韩半岛的和平只能通过强大的威慑力和坚定的意志来维持。”

朴振补充说：“我们三个人今天站在这里，展示我们在面对朝鲜不断升级的威胁时的团结和坚定的决心。韩美联盟将是铁打般的，延伸的威慑力将得到加强，韩美日安全合作将得到深化。朝鲜将面临国际社会更严厉的制裁。平壤不会从其挑衅行为中得到任何好处。我们敦促平壤立即停止一切挑衅行为，重回无核化谈判。”

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