日相承诺向乌克兰提供55亿美元的额外财政援助

日本援助乌克兰

在俄罗斯入侵乌克兰近一年之际，日本首相岸田文雄承诺向乌克兰提供55亿美元的额外财政援助。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，岸田文雄2月20号（周一）在东京一个研讨会上发表讲话说："仍然有必要帮助那些生活被战争破坏的人们，并恢复被破坏的基础设施。我们已经决定提供55亿美元的额外财政支持。"

日本首相办公室称，东京已经向乌克兰提供了6亿美元的财政支持，以及数亿美元的紧急人道主义援助。据日本共同社，德国基尔世界经济研究所的数据也显示，去年1月至11月，包括军事、财政、人道领域在内的日本对乌支援金额相当于6亿欧元，但是G7各国中最少的。岸田身边人士就追加支援解释称：“这是与他国相比不至于惭愧的规模。”

但要使资金能够得到支付，日本政府仍然需要寻求议会批准 "相关法律和规则的修订" 。

岸田文雄还说："今年，日本作为七国集团的主席国和联合国安理会的非常任理事国，将支持乌克兰打击俄罗斯的侵略，并协调世界各地的努力，捍卫基于法治的开放和自由的国际秩序。”岸田还宣布，本周五，在俄罗斯侵乌战争开始一年的纪念日，七国集团领导人将与乌克兰总统泽连斯基举行视频会议。共同社指出，会议旨在确认继续对乌支援、对俄制裁，并向国际社会展示G7的团结。目前对俄罗斯发动大规模攻击的担忧加剧，能否遏制进攻或成议题。

七国集团的下次首脑会议定于5月在广岛举行。岸田表示，正在探讨届时让各国首脑参观核爆资料馆。

自乌克兰战争开始以来，日本也向基辅发送了防御性装备，这对拥有和平主义宪法的日本来说是一个罕见的举动。日本也向逃离冲突的乌克兰人提供了庇护。

在日本首相宣布这些消息的同时，美国总统拜登周一在对基辅的突然访问中承诺将增加对乌克兰的武器供应。乌克兰总统泽连斯基说，此行是2008年以来美国总统的首次访问，是一个 "极其重要的支持信号"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅