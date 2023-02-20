朝鲜导弹瞄准日本西海岸 东京促开安理会紧急会议

朝鲜/日本/导弹

日本首相岸田文雄20日针对朝鲜发射弹道导弹在首相官邸接受采访，表示已向联合国安理会提出召开紧急会议的要求。岸田还称，在应对导弹上“必须增进日美与日美韩的合作”。联合国秘书长古特雷斯谴责朝鲜发射导弹。朝鲜19日发射一枚不明弹道飞弹，是48小时之内第2度试射导弹，

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日本首相岸田要求安理会就朝鲜发射导弹召开紧急会议。

据共同社报道称，安理会本月的轮值主席国马耳他当地时间19日透露，鉴于朝鲜发射弹道导弹，已决定于20日下午召开讨论相关局势的公开会议。

稍早，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，强烈谴责朝鲜发射洲际弹道导弹（ICBM）并要求朝鲜停止挑衅行为。古特雷斯呼吁为实现朝鲜半岛无核化而重启与相关国家的对话。

据法新社说，朝鲜19日自东岸再发射了2枚导弹，朝鲜领导人金正恩位高权重的胞妹金与正，警告美国停止美韩联合军事演习，扬言要把太平洋变成靶场。而两天前，朝鲜刚刚在所称“突发演习”中，朝日本西岸外海发射一枚洲际弹道飞弹（ICBM）。

美韩18日启动联合空中军事演习，回应朝鲜试射洲际弹道飞弹。朝鲜领导人金正恩胞妹金与正接着发布声明，警告美国切勿推升在朝鲜半岛的战略资产部署。金与正在声明中说：“我们正在详加研究这对我国安全的影响。」她说：「把太平洋当作我们靶场使用的频率，取决于美军行动的性质。”

据韩国军方报告，朝鲜19日今天发射一枚不明弹道飞弹，是48小时之内第2度试射。

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