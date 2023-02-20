金正恩授予导弹发射车共和国英雄称号 发射车或为中国造

朝鲜/导弹

朝鲜中央电视台19日播出发射“火星-15”型洲际弹道导弹的现场画面，发射车右侧车门上悬挂着奖章。朝鲜似乎又向导弹发射车（TEL）授予了共和国英雄奖章。

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朝鲜或给导弹发射车授予共和国英雄称号。据韩联社今天的消息说，从奖章式样来看，貌似是共和国英雄金星奖章。共和国英雄是朝鲜表彰对党和国家有重大贡献的个人或集体的最高荣誉称号，在授予称号的同时，颁发国家勋章第一级金星奖章与最高人民会议常任委员会荣誉证书。TEL发射车实现导弹的移动和转向，提升导弹的机动性和生存能力，可将导弹运输（Transporter）到任意地点，完成弹体起竖（Erector）后进行发射（Launcher）。

朝鲜去年11月18日发射“火星-17”型洲际导弹时，曾报道称第321号发射车荣获共和国英雄称号、金星奖章、第一级国旗勋章，但从未报道过“火星-15”型导弹发射车获颁称号和奖章的消息。韩联社说，向非功勋人物赋予英雄称号，说明朝鲜极其重视提高洲际导弹的机动性。

此前有消息称，朝鲜导弹移动发射车可能是中国制造的。

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