韩军称朝鲜发射了两枚短程弹道导弹

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韩国联合参谋本部（联参）2月20日表示，朝鲜周一向东海发射了两枚短程弹道导弹（SRBM），此前一天，韩美军方进行了联合空中演习，涉及美国空军的B-1B战略轰炸机，以应对朝鲜18日的洲际弹道导弹发射。

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这是朝鲜继18日发射洲际弹道导弹后时隔两天再次发射弹道导弹，也是今年第三次射弹。分析指出，此举或意在抗议韩美前一天实施联合空演。

据日本防卫省周一介绍，“今天早上7点左右，朝鲜从朝鲜西海岸附近向东发射了两枚弹道导弹。详情目前正在分析中，但估计都落在了朝鲜半岛东侧、日本专属经济区以外的日本海。”

日本防卫省指出，第1枚导弹：6时59分左右发射，最大高度约100公里，飞行约400公里。第2枚导弹：7点10分左右发射，最高飞行高度约50公里，飞行约350公里。

朝中社证实朝鲜军方从一个多管火箭炮发射了两枚导弹，分别瞄准395公里和337公里以外的目标。朝中社报导称，“在发射中调动的600毫米多管火箭炮......是一种战术核武器的手段”，能够“瘫痪”敌人的机场。

在美国周日与韩国并与日本分别举行联合空中演习后，朝鲜最高领导人金正恩胞妹金与正警告说，不要增加美国战略资产在朝鲜半岛的存在。韩美联合空中演习投入了美国战略武器。演习用韩国空军F-35A和F-15K战斗机、美国空军F-16战机为进入韩国防空识别区的美军B-1B战略轰炸机护航，并实施联合编队飞行。

金与正在一份声明中说：“我们正在仔细研究它将对我们国家的安全产生的影响，将太平洋作为我们的射击场的频率取决于美军的行动特点”。她还驳斥了专家对朝鲜导弹能力的评估，因为一些人指出，在金正恩下达命令后，“突然 ”发射导弹用了9个多小时，并指韩国在朝鲜发射导弹时甚至没有出动侦察机。

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