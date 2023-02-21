报复西方 伊朗判德裔伊朗人Jamshid Sharmahd死刑

司法判决

亚洲 – 2月21日，伊朗法院判处被认为是恐怖组织头目的贾姆希德·沙尔马赫德（Jamshid Sharmahd）死刑。德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）立即回应说，这是不能令人接受的判决，德方对沙尔马赫德被判处死刑将做出强烈的反应。

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法新社报道称，在欧盟宣布对伊朗实施制裁的第二天，伊朗法庭作出这样的判决似乎是在报复西方。德裔伊朗人沙尔马赫德被控是领导武装反对派团体的头目。

今年二月受审时，伊朗检察官在听证会上曾表示：除了美国联邦调查局以外，沙尔马赫德还和CIA（美国中央情报局）也有联系。伊朗方面还解释说，“被告（沙尔马赫德）共计划发动了23次恐怖袭击，其中5次取得成功。2008年4月在设拉子的一座清真寺发生的爆炸就是由他策划的，这场爆炸共导致14人死亡，200多人受伤，伤者中还有15人是儿童。”

而他的家人则表示，沙尔马赫德是被强行绑架押送德黑兰的。他于2020 年 8 月因涉嫌参与袭击而被捕，然后于 2022 年 2 月在德黑兰被带上法庭。

据伊朗法院指控，他自己在供词中说，他还在当地见过两名美国参议员，并和他们讨论了‘闪雷’的目标及行动。

而他的家人非常担心他的命运将和异见人士鲁哈拉·扎姆（Ruhollah Zam）一样遭受绞刑。鲁哈拉·扎姆（Ruhollah Zam）是一名记者，在法国流亡多年后于2019年被捕。

在2017年的反政府抗议活动中，扎姆在网站“AmadNews”和Telegram的频道散布了示威活动的时间及组织细节，并发布有关伊朗官员的负面讯息及影片，试图挑战伊朗的神权统治。他被判处煽动暴力罪。扎姆是改革派什叶派牧师的儿子，他随后逃离伊朗并在法国获得庇护。

人权组织大赦国际（Amnesty International）2020年12月强烈批评没有人性的判决。大赦国际表示说：“伊朗最高法院维持对记者和异见人士鲁哈拉·扎姆的死刑判决，将死刑作为压制武器的举动令人震惊。”

至少有 16 名持有西方护照的人被关押在伊朗，其中包括 6 名法国人。 他们中的大多数人都是双重国籍，但伊朗不承认其国民的双重国籍身份。

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