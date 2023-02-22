印度轮值G20主席 不想讨论制裁俄罗斯

G20/印度/俄罗斯

G20今年由印度轮值主席系列会议今天在印度南部城市班加罗尔首先登场。六名印度高级政府官员告诉路透社，印度不希望 20 国集团在印度轮值主席一年期间讨论对俄罗斯入侵乌克兰的额外制裁。印度称现在不是战争时代了，应该促进和平。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，印度周三重申其对乌克兰战争的立场，称现在是对话和外交的时候了。20 国集团 (G20) 的财政官员今天首先在印度南部城市班加罗尔附近举行会议。

在 Nandi Hills 避暑胜地举行的会议是印度担任 G20 主席国期间的第一个重大事件，乌克兰战争很可能在会议期间占据突出地位。周五是俄罗斯入侵邻国乌克兰一周年纪念日。

印度对这场战争保持中立立场，拒绝将入侵归咎于俄罗斯，寻求外交解决方案，并在过去一年增加了对俄罗斯石油的购买。几十年来，俄罗斯一直是印度最大的军事装备供应商，也是这个南亚国家医药产品的第四大市场。

预计G20 财长和央行行长还将讨论为受到新冠病毒大流行和乌克兰战争严重打击的陷入困境的经济体进行畅通无阻的债务重组。

路透社上周报道称，印度已起草一份 G20 国家帮助债务国的提案，要求包括世界最大主权债权国中国在内的贷方大幅削减贷款。

美国财政部长珍妮特耶伦和德国财政部长克里斯蒂安林德纳将出席会议，预计将敦促中国“迅速交付”对低收入和中等收入国家的债务减免。

活动期间，国际货币基金组织 (IMF) 计划与世界银行、印度、中国、沙特阿拉伯、美国和其他七国集团 (G7) 国家举行会议，试图就共同标准、原则达成共识以及如何重组陷入困境的国家债务的定义。

关于加密货币的规则、多边开发银行的改革、国际税收和确保充足的资金以应对气候变化也在会议议程上，国际货币基金组织、世界银行和亚洲开发银行的负责人也将出席会议。

然而，预计俄罗斯财政部长和央行行长都不会出席会议，他们将由他们的副手代表。

印度不希望 20 国集团在新德里担任集团主席一年期间讨论对俄罗斯入侵乌克兰的额外制裁。

日本财务大臣表示，在印度举行的 G20 重要会议期间，七国集团 (G7) 国家的金融领导人将于 2 月 23 日即入侵一周年前夕举行会议，讨论针对俄罗斯的制裁措施。

直接参与本周 G20 财长和央行行长会议的官员表示，将讨论战争对宏观经济的影响，但印度不想考虑对俄罗斯采取更多行动。

一位官员称，“印度不热衷于在 G20 期间讨论或支持对俄罗斯的任何额外制裁，现有的对俄罗斯的制裁对世界产生了负面影响。”另一位官员表示，制裁不是 G20 的问题。“G20 是讨论增长问题的经济论坛。”

但美国副财政部长沃利阿德耶莫周二表示，华盛顿及其盟友计划在未来几天实施新的制裁和出口管制，目标是俄罗斯购买冰箱和微波炉等两用产品，以确保其军方所需的半导体。制裁还将寻求采取更多措施来阻止通过边境国家转运石油和其他受限货物。

此外，阿德耶莫表示，来自 30 多个国家的联盟的官员将警告仍在与俄罗斯做生意的公司、金融机构和个人，如果他们继续，将面临制裁。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅