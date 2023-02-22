菲律宾扩大南海联合巡逻 传与澳大利亚协议

菲律宾/中国/澳大利亚

菲律宾和澳大利亚今天讨论了在南中国海进行联合巡逻的问题，此前几天，菲律宾与美国举行了类似的会谈，以对抗中国在有争议的水道上日益强硬的态度。

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据路透社今天报道称，澳大利亚和菲律宾讨论在南中国海联合巡逻事宜。澳大利亚国防部长理查德马尔斯在菲律宾首都会见了菲律宾国防部长卡利托加尔维斯，他们表示两国计划每年举行一次会议，以加深两国的安全关系。

会议涉及联合巡逻计划。据马尔斯在会后与加尔维斯的联合新闻发布会上说，“我们今天确实讨论了探索联合巡逻的可能性，我们将继续这项工作，我们希望尽快取得成果。”马尔斯称，“作为致力于全球基于规则的秩序的国家，我们自然应该考虑在这方面进行合作的方式。”

由于在战略航道上主权声索重叠，菲律宾正在加紧努力反击菲律宾所称的中国在南中国海的“侵略活动”，这也已成为中美围绕海军行动的紧张局势的导火索。

在菲律宾和澳大利亚举行联合巡逻的可能性之前，马尼拉和华盛顿就进行海岸警卫队联合巡逻进行了类似的讨论，包括在南中国海。

澳大利亚和菲律宾之间的军事关系可以追溯到 1922 年，两国现有的《访问部队地位协定》为防务合作提供了全面的法律和操作框架。

根据五角大楼周二发布的一份声明，在与马尔斯会面之前，加尔维斯与美国国防部长奥斯汀通了电话，讨论了恢复两国在南海联合海上活动的决定。

声明说，两人谈到了南海“有关事态发展”，包括 2 月 6 日中国海警用军用级激光瞄准在仁爱礁附近合法航行的菲律宾海警船只船员的事件.

路透社说，中国表示，菲律宾的说法不符合事实，并称中国的行为是合法的。

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