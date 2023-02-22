韩国恢复对中国游客短期签证 申请者倍增

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亚洲 – 在韩国重新面向中国人发放短期访韩签证后，韩国驻华大使馆和总领事馆受理的签证申请数量剧增。

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韩国驻华大使馆2月20日表示，2月13日至16日，向韩国驻华大使馆和驻华总领事馆提交的签证申请件数平均每天达2,430件，比限制发放短期签证的前一周（平均1,123件）增加了116%，特别是北京和上海的增幅较大，大部分为申请旅游或同胞访问等短期签证。

出于对中国境内爆发的疫情传入韩国境内的担忧，韩国政府自1月2日起限制向中国公民发放赴韩短期签证，在近40天之后的2月11日解除限制。但是有人指出，中国人申请访韩短期签证的增加趋势能否持续下去，还有待观察。

韩国驻华大使馆相关人士表示，限制发放签证期间累积了大量需求，加上韩国大学3月开学在即，中国留学生的签证需求也很大，因此今后局势仍有待观望。

外交界认为，两国之间是否增加航班和中国是否允许团体游客前往韩国是关键。韩国和中国之间的航班目前为每周62次，政府表示，2月末将增加到每周80次，3月将增加到每周100次。

此外，对于自中国入境者，韩国目前仍维持着统一在仁川机场入境和入境前后进行检测的措施。疾病管理厅近日表示，部分专家认为可以在3月份解除上述措施，但也有部分专家认为应该延长上述措施，继续对中国境内疫情发展等情况进行追踪。

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