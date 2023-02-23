台湾开拍《器子》：直逼活摘器官犯罪

台湾/电影/活摘器官

电影《器子》受疫情影响延宕两次，日前终于在基隆重启开机。《器子》故事描述普通人张其茂，女儿在三个月大时失踪，疑似被贩婴集团偷走，妻子过度自责后自戕，他为追查真相反被诬陷入狱，出狱后查出女儿是落入活摘器官集团，成为被取走心脏的“器子”。悲愤难当的他对犯罪集团展开以暴制暴的复仇行动。

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据自由时报署名许世颖今天报道称，由电影《可不可以，你也刚好喜欢我》监制梁宏志再度和导演简学彬合作犯罪新片《器子》，集合张孝全、李沐、娄峻硕、黄健玮、薛仕凌等实力派演员一同演出，原在去年开拍，但受疫情影响延宕两次，日前终于在基隆重启开机，男女主角张孝全、李沐及黄健伟和新生代演员程雅晨及吴承洋都一起到场进行开镜仪式。张孝全也表示：“希望未来上映观众可以获得观众的喜爱。”

张孝全和李沐继影集《谁是被害者》后再度合作，电影从一场杀人直播开始，犯案面具人对着镜头预告“下一个就是你！”似真还假的网络影像突然从遥远的彼端化为身边的真实情境，借由杀人直播和器官买卖的议题，勾勒社会因物化而血腥冷酷的一面。

据该报，杀人直播虽残暴，在本故事里却隐含着复仇者的血泪，以及父爱的执著，他对抗的是由金钱、权势、暴力所组成的犯罪网络，而在某些权势者眼中，人可以被视为是物件，为了移植器官赚取暴利而存在，成为买卖标的，被称之为“器子”。

据该报道称，一座《器子》故事描述张孝全扮演的张其茂，女儿在三个月大时失踪，疑似被贩婴集团偷走，妻子过度自责后自戕，他为追查真相反被诬陷入狱，出狱后查出女儿是落入活摘器官集团，成为被取走心脏的“器子”。悲愤难当的他对犯罪集团展开以暴制暴的复仇行动，但发现女儿可能还活在人世，于是他更面对庞大的犯罪集团，全力营救作为“器子”的女儿。

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