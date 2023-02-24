社运国安囚犯去年大升26% 还柙人士创十年新高 料续增 须扩建收押所

香港/政治

反修例风波中逾万人被捕，大批人士不是定罪入狱便是候判还柙。负责监管的惩教署公布，去年新收纳入惩教院所的人次，较前年下跌一成三至1.32万人，但未判刑的日均还柙人数则持续上升一成半至2666人，创十年新高。而涉及反修例及国家安全案件的在囚人士，升幅更大，达26%，而因此受刑的522人占总在囚人口的6.9%。当局预期，男性成年还柙人士将持续上升，计划扩建部分收押所以纾缓「过度挤迫」情况。

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惩教署昨(23日)举行2022年工作回顾记者会，署长黄国兴指出，去年因涉及反修订逃犯条例运动及违反《港区国安法》而被收入各惩教院所的人士分别有807人次和22人次，较前年合共的985人次下降16%。当中，四成半属等候判决的还柙人士，至於服刑的在囚人士，截至去年底有522人，较前年上升26%，与维持在7600馀人的在囚人口形成对比。

数字显示，各惩教院所去年新收纳的定罪丶还柙及羁留的总人口有13246人次，比前年下跌13%。不过，当中候判的日均还押在囚人口则增至2666人，比前年大增15%，创十年历史新高。黄国兴解释，升幅并非「一年半载」发生，亦非署方所能控制。

他预计，男性成年还柙在囚者将持续上升，署方计划局部重建荔枝角收押所，增加410个收容额以作纾缓，预计年中向立法会申请拨款。

至於针对反修例囚犯丶协助因「激进思想」犯罪者的「沿途有『理』」更生计划，黄国兴指出，截至去年底有733人参与，当中七成二是涉及「黑暴」案件的被定罪者和在囚者。他强调，在囚者均自愿参与，否认教材是洗脑。

对於近年不少在囚人士透过亲友在Patreon等网上平台披露在囚经历和感受，黄国兴没有正面回应这是否违规，只表示会密切留意所有在囚人士的活动，如有违法，会转介执法部门。

不过，本台了解，有在囚人士经历被披露後，会遭受疑似报复式惩罚，例如一名工会人士向探监者表示，幸而未曾被罚「水饭房」(即单独隔离囚禁)，有关感受经探监者在网上披露後，迭名工会人士即被罚入「水饭房」。墙外人士在不同群组提醒，小心发文，以免狱中人受累。

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