尹锡悦三一节致辞：韩美日三边合作比以往任何时候都更重要

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韩国总统尹锡悦3月1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆举行的“三一独立运动”104周年纪念仪式并致辞。这是他就任总统以来首次发表三一节纪念讲话，尹锡悦表示，三一抗日独立运动距今过一个世纪，如今日本从过去军国主义的侵略者转变为与韩国共享普世价值、在经济安全及全球问题上携手合作的伙伴。

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三一运动，为朝鲜日占时期的韩国独立运动，1919年3月1日，韩国独立人士在京城府（今首尔）塔谷公园宣读《己未独立宣言》，向世界宣布韩国的独立，引发京城和其它多地民众的大规模反日游行示威。之后，三一运动的独立浪潮席卷整个朝鲜半岛。为了纪念三一运动的自主独立精神，巩固民族团结，培养国民的爱国心，韩国政府在1949年制定并公布了《国庆日法律》，将3月1日这一天定为全国性公休日“三一节”，并每年举办各种纪念活动。

据韩联社报导，纪念三一运动104周年活动星期三在韩国全国各地大规模举行。尹锡悦当天在出席首尔的纪念活动时致辞说：“首先，我向我们死去的爱国先辈和爱国者表示衷心的敬意，他们为韩国的自由和独立事业作出了牺牲和奉献。我还要向我们的独立英雄和他们的遗属表示最深切的谢意。”

尹锡悦说：“1919年的‘三一’独立运动是一场建立自由、民主国家的运动，按照1919年《己未独立宣言》和大韩民国临时政府的《大韩民国临时宪章》的规定，人民是合法的主人。那是一个历史性的日子。在那一天，我国人民向全世界展示了他们对变革的渴望。这场运动体现了他们对自己梦想的新世界的憧憬。”

尹锡悦表示：“104年后的今天，我们必须回顾那个我们失去国家主权的时代；那个我们的人民因为没有为一个不断变化的世界作好适当准备而遭受苦难的时代。我们必须集思广益，寻求克服我们面临的危机的方法：全球多重危机；朝鲜的核威胁和严峻的安全环境；一个日益分裂和两极分化的社会。”

尹锡悦说：“如果不把握世界历史的变化趋势，不为未来做适当的准备，就必将重蹈历史覆辙。最重要的是，我们必须记住那些爱国烈士，他们在黑暗的日子里为我们国家的自由和独立付出了一切，当时没有人能够想象独立会在他们有生之年到来。如果我们不能正确地记住那些为我们的祖国奉献的爱国烈士，我们就没有未来。”

尹锡悦说：“韩国同胞们，现在，在‘三一’独立运动一个世纪之后，日本已经从过去的军国主义侵略者转变为与我们分享相同普世价值的伙伴。当今，韩国和日本在安全和经济问题上进行合作。我们还合作应对全球挑战。”

尹锡悦强调：“特别是，大韩民国、美国和日本之间的三边合作已经变得比以往任何时候都更重要，以克服安全危机，包括朝鲜日益增长的核威胁和全球多重危机。我们必须与拥有普世价值观的国家团结一致，以便为促进全球公民的自由和全人类的共同繁荣作出贡献。这种团结与合作的精神正是104年前呼吁我们国家自由和独立的精神。”

尹锡悦说：“韩国同胞们，我们今天享有的繁荣是我们为捍卫和扩大我们的自由而不断努力的结果，也是我们对普世价值的持久信念。我们决不能停止这种努力。这是纪念那些为我们国家的自由和独立而牺牲和奉献的爱国烈士的正确方式。”

尹锡悦说：“无论是光荣的还是可耻的，我们的历史都不能被遗忘。必须记住它，以保护我们的未来，并为未来的几十年做好准备。在纪念‘三一’独立运动104周年之际，让我们记住那些为我们的祖国奉献的爱国英雄；让我们反思我们历史上的不幸时刻，思考为了我们未来的繁荣必须做什么。”

讲话最后，尹锡悦向全民呼吁：“韩国同胞们，让我们继承《己未独立宣言》的精神，建设一个自由、和平、繁荣的未来”。

据共同社报导，在日韩政府之间，围绕最大悬案原二战时期强征朝鲜半岛劳工诉讼问题的磋商步入关键阶段。韩国外长朴振2月28日向媒体表示：“政府正在努力想要解决问题，不再置之不理。将迅速准备合理的解决方案”。

韩国政府考虑到日方坚持原被征劳工等的赔偿问题已由1965年《日韩请求权协定》解决这一立场，于今年1月提出由韩国财团代替日本企业支付赔偿的方案，并要求日方给予“有诚意的呼应”。

报导指，日本政府正在探讨应对，拟通过表明继承过去政府谈话，展现道歉和反省之意。另一方面，韩国国内对于无法保证被告企业一定出资的方案仍有强烈不满，尹锡悦政府正在竭力说服原告和国内舆论。

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