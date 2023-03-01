布林肯速访中亚 分析称挖犁俄中后院

美国/中亚/俄罗斯/中国

左起吉尔吉斯斯坦外长Jeenbek Kulubaev，塔吉克斯坦外长Sirojiddin Muhriddin，美国国务卿Antony Blinken，哈萨克斯坦外长Mukhtar Tleuberdi，土库曼斯坦外长Rashid Meredow和乌兹别克斯坦外长Bakhtiyor Saidov 参加了美国-中亚（C5+1）外长会议，星期二，哈萨克斯坦阿斯塔纳的外交部。 2023年2月28日

美国总统拜登政府将向中亚的前苏联国家示好，扩大其防止俄罗斯规避西方制裁的努力，同时为这些国家提供机会，减轻他们对莫斯科方面的依赖。布林肯对中亚5国访问与互动，被看作是美国加强在俄罗斯以及中国后院施加影响力。

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美国国务卿布林肯(Antony Blinken)应在周二对中亚地区进行访问，在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦停留，这是他的首次中亚之行。他还将会见来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的官员。这五个中亚国家加上美国被称为C5+1。华尔街日报报道称，美国打算拉拢前苏联国家，挖角俄中。

此次C5+1峰会正值俄罗斯在乌克兰的战争满一周年，这场战争对世界各地的经济体造成了打击。在这个地区，中亚国家正急切地寻求减轻在贸易、安全和其他方面对莫斯科的依赖。

据美国国务院助理国务卿唐纳德·卢(Donald Lu)在出访前对记者表示，“此行的主要目的是表明美国是一个可靠的合作伙伴，我们看到了这些经济体所面临的困难——高粮价、高油价、高失业率、货物出口困难、新冠疫情之后经济复苏缓慢，以及来自俄罗斯的大量移民涌入；我们正在努力为该地区的人民提供支持。”

美国官员称，考虑到莫斯科在经济、政治和软实力方面的巨大影响力，俄罗斯入侵乌克兰让中亚地区的领导人感到不安。该地区一直对认可俄罗斯总统普京的侵略行为持谨慎态度，但是，在地理位置上这些中亚国家相对孤立，而且从安全援助、出口路线到劳动力市场，方方面面都依赖俄罗斯，这使得它们无法完全背弃莫斯科。

据该报道，长期以来，美国一直难以在中亚地区拓展其影响力。中亚拥有丰富的能源和矿产资源，并与阿富汗等热点地区接壤，在此建立伙伴关系对于美国监测该地区恐怖主义威胁的努力非常关键。中国在中亚地区的影响力加大了这些挑战。

该报道称，由于预期俄罗斯的影响力会减弱，哈萨克斯坦已经在与其他方面建立新的联盟。5月初，托卡耶夫飞往安卡拉，土耳其和哈萨克官员在那里签署了一项在哈萨克斯坦联合生产军用无人机的协议。4月，中国国防部长魏凤和访问了哈萨克斯坦，并与托卡耶夫会晤，根据官方声明，此次会晤的目的是要加强军事合作。虽然中国的经济影响力在该地区不断增长，但在这些以穆斯林为主的共和国中，考虑到中国对待新疆穆斯林人口的方式，一些官员对完全接纳北京方面心存犹豫。

本周晚些时候，布林肯还将前往印度，与包括俄罗斯和中国在内的二十国集团(G20)的外交官员会面，讨论一系列共同挑战，包括俄罗斯入侵乌克兰，以及围绕中国愿意向俄罗斯军队提供致命武器支持的担忧。美国官员说，这次会议还旨在解决更广泛的问题，如粮食安全、能源安全、卫生安全、气候危机和日益上升的人道主义挑战。

但据新的消息说，布林肯没有在G20会议上有与俄罗斯外长拉夫罗夫以及中国外长秦刚会面的计划。

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