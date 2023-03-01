G20印度分歧会 美俄或要面对面

G20/俄罗斯/美国/印度

美国国务卿布林肯应当于明天在印度参加G20会议，俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫也将出席会议，印度轮值主席的20国集团在乌克兰问题上存在分歧，侵略国俄罗斯远远没有成为过街老鼠。

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此前稍早，在新德里举行的为期两天的20国集团外长会议之前，由于在乌克兰冲突问题上的分歧，各国财长未能就联合公报达成一致。

中国和俄罗斯反对文件中提到 "乌克兰战争 "一词，对有该内容的段落有意见，20国没有达成一致。

据法新社说，没有消息表明俄罗斯和美国之间会有什么接触或会议。

自去年7月在巴厘岛（印度尼西亚）举行的上一次G20会议以来，布林肯没有与拉夫罗夫出现在同一个会议场合。他们最后一次面对面的会谈是在2022年1月，即2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰的几周前的时间。

不过，从那时起，布林肯和拉夫罗夫还是通过电话进行过交谈，但不是为了讨论G20话题。

俄罗斯外长于周二晚间抵达印度，印度与俄罗斯有着长期友谊，至此并没有谴责对乌克兰的入侵。拉夫罗夫将利用此次参加20国集团的机会攻击西方。据俄罗斯外交官员称，美国及其盟友的破坏性政策已经将世界推到灾难的边缘，造成社会经济发展的倒退，并严重恶化了最贫穷国家的状况。

据法新社说，由于中国和美国之间的关系如此紧张，布林肯和中国外交部长秦刚在新德里举行的G20会议期间是否有会晤也是不确定的。自从2月4日一个在美国上空飞行的中国气球被一架美国战斗机击毁后，两国关系变得特别冰冷。

华盛顿声称该气球是一个间谍装置，而北京则声称它是一架偏离了飞行路线的民用气球。这一事件导致布林肯在最后一刻推迟了对北京的罕见访问计划，布林肯原本要去北京以缓解与中国的紧张关系。

北京和华盛顿之间许多有争议的问题中包括台湾。

十天前，布林肯和中国外交高官王毅在德国会面，华盛顿将这次交流描述为 "坦率和直接"。布林肯警告他的对话者，如果中国在乌克兰战争中向俄罗斯提供 "军火支持 "或帮助俄罗斯逃避西方制裁，将对中国产生 "影响和后果"。北京方面对此予以否认。

中国国家主席习近平也应于今天在北京接见莫斯科的主要盟友、白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科。

据该报道称，20国集团东道国印度已将减贫和资助全球变暖的影响作为其担任主席国的优先事项。然而，这个话题已被乌克兰战争对全球经济的影响所超越。

乌战对印度来说是一个敏感问题，印度是莫斯科的主要军事买家，并在过去一年中增加了对俄罗斯石油的进口。9月，印度总理莫迪告诉俄罗斯总统普京，现在 "不是打仗的时候"。这似乎已经是被认为是印度对莫斯科在乌克兰的军事干预的批评。

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