日本外相或缺席G20外长会议但参加四边机制会

日本/G20

日本外相或不参加在预告今天印度举行的G20外长会议。日本首相岸田文雄在今天的参院预算委员会会议上，就外相林芳正缺席二十国集团（G20）外长会议说明称，在综合考虑国会日程等之后做出了决定。美国国务卿布林肯与会，俄罗斯外长拉夫罗夫也称出席。消息报告布林肯没有计划与拉夫罗夫以及中国外长秦刚接触。

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据共同社今天报道称，日本首相岸田就外相林芳正缺席G20会议作出解释，称是“综合判断”。

此前，少有消息指涉林芳正或将缺席G20外长会议，以及因此引发日本国内评论。

日本首相岸田文雄在2日的参院预算委员会会议上回答质询解释说，“我们也寻求了林芳正出席的可能性，但综合考虑包括国会在内的国内日程等，做出了由外务副大臣山田贤司出席比较合适的判断。”

岸田还表示“今后也将致力于能够获得国会与国民理解的应对”。

岸田文雄以如上解释回应日本维新会议员音喜多骏的质询。

预算委1日与2日实施了岸田和全体阁僚出席的2023年度预算案的基本质询。林芳正成了首个缺席G20会议的日本外相。音喜多在预算委上指出“这是损害国家利益的判断”。

据岸田就G20会议强调说：“作为七国集团（G7）轮值主席国将主张应该主张的，宣传我国的立场。”

据林芳正表示：“国会应对和包括海外出差在内的外交活动都很重要。我将在获得国会理解的同时，开展积极的外交活动。”

日本外相林芳正据报将出席3日在印度举行的Quad外长会议。

据共同社说，日本外务省2日正式宣布，外相林芳正将出席3日在印度新德里举行的日美澳印“四边机制”（Quad）外长会议。

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